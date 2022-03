Euroopan keskustaoikeisto tyytyväinen Nato-kannatuksen kasvuun Suomessa

Euroopan kansanpuolueen mukaan nykytilanne vaatii riippuvuuden katkaisemista Venäjästä.

– Siitä lähtien, kun (Vladimir) Putin hyökkäsi vapaata eurooppalaista maata vastaan, elämme uudessa maailmassa, totesi Euroopan kansanpuolueen EPP:n varapuheenjohtaja Rasa Juknevičienė keskiviikkona Europarlamentin täysistunnossa käydyssä keskustelussa EU:n roolista muuttuvassa maailmassa.

– Meidän velvollisuutemme on tehdä tästä maailmasta turvallisempi ja Euroopasta vahvempi. EU:n suunnittelema 5 000 sotilaan strateginen kompassi ei riitä tämän tavoitteen saavuttamiseen. Tarvitsemme sekä kiireellisen suunnitelman yhdessä transatlanttisten kumppaneidemme kanssa että pitkän aikavälin eurooppalaisen suunnitelman, jotta voimme tulevaisuudessa luoda vahvan turvallisuusjärjestelmän Eurooppaan, hän jatkoi.

Juknevičienė korosti, että EPP-ryhmä on aina kannattanut EU:n päätöksenteko- ja toimintakyvyn vahvistamista tarvittaessa.

– Nykytilanne vaatii läpimurtoa alkaen EU:n jäsenvaltioiden riippuvuuden leikkaamisesta kolmansista maista, mukaan lukien Venäjästä. Meidän on kehitettävä kunnianhimoisempi strategia, kuin reagointi tapahtuneeseen tilanteeseen.

Hänen mukaansa on arvioitava tekemämme virheet ja ymmärrettävä paavi Franciscuksen meille osoittamat sanat ”Ei kompromisseja pahan kanssa”.

– Meidän on myös kiireesti lopetettava Venäjän armeijan rahoittaminen öljyyn ja kaasuun käyttämillämme rahoillamme. Meidän on annettava ukrainalaisille kaikenlaista sotilaallista tukea. Ukraina tarvitsee myös poliittista suojelua. Siksi on välttämätöntä työskennellä Ukrainan EU-ehdokasaseman myöntämiseksi. He puolustavat meitä kaikkia, Juknevičienė jatkoi.

Hänen mukaansa hyökkääjää koskevien taloudellisten sanktioiden lisäksi meidän on nyt ryhdyttävä konkreettisiin toimiin omassa puolustuspolitiikassamme.

– On osoitettava riittävät puolustusbudjetit jäsenvaltioissa, luotava toimiva eurooppalainen aluepuolustusjärjestelmä. Meidän pitäisi rakentaa eurooppalainen ohjuspuolustuskilpi, joka on suunniteltu yhdessä Naton kanssa ja integroitu sen rakenteisiin.

Juknevičienė katsoo, että tämä tekisi eurooppalaiset vastuullisemmaksi omasta puolustuksestaan, jota Yhdysvalloissakin on toivottu.

Juknevičienė ilmaisi myös tyytyväisyytensä siihen, että suurin osa suomalaisista ja ruotsalaisista kannattaa nyt Nato-jäsenyyttä.

EPP on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä. Suomesta siihen kuuluvat kokoomus ja kristillisdemokraatit.