Euroopan johtajat Suomessa EPP:n jättikongressissa

Europarlamentin suurin ryhmä keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue EPP pitää keskiviikkona ja torstaina suurkongressin Helsingissä. Kongressia isännöivät kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo, EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul ja EPP:n pääsihteeri Antonio López-Istúriz.

– Olen ylpeä ja iloinen, että kokoomus sai kongressin juuri Suomeen ja Helsinkiin. EPP on johtava poliittinen voima Euroopassa. Mietimme yhdessä niitä ratkaisuja, joilla Euroopan tulevaisuus on turvattu muuttuvassa maailmassa. Samalla suuntaamme jo katseemme kohti ensi kevään eurovaaleja, Petteri Orpo sanoo.

EPP:n kongressin vieraslistalla on kaikkiaan kolmisenkymmentä valtionpäämiestä ja johtajaa. Vieraiden joukossa ovat muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel, Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz, Unkarin pääministeri Viktor Orban ja Irlannin pääministeri Leo Varadkar sekä EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk.

Messukeskuksessa järjestettävään tilaisuuteen odotetaan kaikkiaan noin 3 000 vierasta. Heidän joukossaan on ennennäkemätön määrä Euroopan huippujohtajia. Äänioikeutettuja edustajia on 758.

Poliisin mukaan autosaattueet voivat häiritä liikennettä keskiviikkona lentokentän ja Messukeskuksen välillä keskiviikkona iltapäivästä alkaen ja torstaina illalla. Keskiviikkoiltana saattueita voi olla Helsingin keskustassa.

Osa vierasjoukosta saapui Helsinkiin jo tiistaina. EPP:n puoluevaltuusto ja puheenjohtajisto kokoontuivat tiistaina illalla Helsingissä.

Stubb vastaan Weber

Kongressin ensimmäinen täysistunto on määrä aloittaa keskiviikkona kello 14 kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin avauspuheenvuoroilla. Täysistunnossa kuullaan muun muassa EPP:n puheenjohtaja Joseph Daulia ja esitellään ehdokkaat EPP:n kärkiehdokkaaksi seuraaviin eurovaaleihin.

Suurkongressi huipentuu kärkiehdokkaan eli Spitzenkandidatin valintaan. Ehdolla ovat entinen pääministeri ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb ja EPP:n europarlamenttiryhmän johtaja, saksalainen Manfred Weber.

Ehdokkaat kohtaavat lyhyessä väittelyssä keskiviikkona illalla. Varsinainen äänestys järjestetään torstaina aamupäivällä kongressin toisessa täysistunnossa. Weber ja Stubb puhuvat myös ennen äänestystä. Kärkiehdokasvaalin tulos julkistetaan kello 13 aikaan torstaina.

EPP:n odotetaan säilyttävän asemansa europarlamentin suurimpana ryhmänä ensi kevään eurovaaleissa. Se merkitsisi, että kärkiehdokas nousisi komission puheenjohtajaksi.

Good evening folks. The @EPP asked us to do a two minute introductory video. Thanks for the music to Samu Haber and my friends at @SunriseAveBand. Thanks to my mate @Ekapekka for the production. Hope it puts you all in a good mood for the evening. #RT appreciated. pic.twitter.com/W8f7DqpcFA — Alexander Stubb (@alexstubb) November 5, 2018

I am from a small town in lower Bavaria, like many other villages and towns in Europe. Here and everywhere else people are asking us to bring Europe back home. Watch my video for #EPPHelsinki here! #StrongerTogether #BetterEurope pic.twitter.com/0tCKIBvcFF — Manfred Weber (@ManfredWeber) November 5, 2018

Let’s crunch the numbers ➡️ 9 Heads of States & Government, 14 Commissioners, 1k guests, 750+ delegates, 400 journalists, 250 volunteers, 50 interpreters. We'll debate 4 policy papers & elect our #Spitzenkandidat, EPP’s candidate for @EU_Commission President. It's #Up2EU 🇪🇺 pic.twitter.com/5vCiE1LlzL — EPP (@EPP) November 3, 2018

EPP-kongressin vaikuttaa liikenteeseen tänään ja huomenna. Merkittävimmän haitan liikenteelle aiheuttaa vieraiden siirtyminen Messukeskukselta lentoasemalle kokouksen päättymisen jälkeen torstaina iltapäivällä. #helsinki #poliisi #liikenne https://t.co/SiVjlxGZaD — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) November 7, 2018

