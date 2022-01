Euroopan ilmatilassa mittavaa tiedustelutiedon keruuta

Länsimaiden kerrotaan lisänneen huomattavasti tiedustelutoimintaansa itäisessä Euroopassa. Julkisten lentotietojen perusteella Nato-maiden ja Ruotsin tiedustelukoneet ovat partioineet Kaliningradin ympäristössä, Valko-Venäjän rajalla ja Ukrainan itäosissa sekä Krimin niemimaan ympäristössä.

Ilmassa oli pelkästään keskiviikkona kymmenen tiedustelukonetta, kuten Yhdysvaltain RC-135W, Britannian P-8A, Ruotsin S100D, Norjan 20ECM ja Saksan P-3C.

UK Defence Journal -julkaisun mukaan toiminnan tarkoituksena on selvittää Venäjän asevoimien liikehdintää alueella.

Maan kerrotaan siirtäneen viime viikkoina yhä enemmän sotilaskalustoa Ukrainan lähialueelle mahdollista hyökkäystä varten. Mukana on panssarivaunujen lisäksi runsaasti tykistöä, lyhyen kantomatkan ballistisia ohjuksia ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä. Kyberhyökkäykset Ukrainaa kohtaan ovat kiihtyneet tammikuun aikana.

Sosiaalisen median julkaisujen ja Radio Free Europen selvityksen mukaan useita sotilasyksiköitä on kuljetettu länteen Venäjän Kaukoidästä. Sotilaiden perheenjäsenet ovat puhuneet 3–9 kuukautta kestävästä tehtävästä, vaikka Valko-Venäjällä järjestettävän harjoituksen virallinen kesto on vain kymmenen vuorokautta.

In this collaboration with @ameliairheart , we present a graphic showing a collection of NATO and Swedish ISR flights from December 30th, 2021 to January 18th, 2022. Activity in this time period focuses on Kaliningrad and Crimea. https://t.co/LPr7fmhE84 pic.twitter.com/GEhKKjDCJw

