Eurolehti väittää: Joka toinen nainen Suomessa väkivallan uhri

Naisiin kohdistuva väkivalta on nousussa Suomessa, uutisoi Euractiv-uutissivusto.

Artikkelissa viitataan Tampereen yliopiston julkistamaan tutkimukseen ja todetaan, että joka toinen 15 vuotta täyttänyt suomalaisnainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että uhrien ja tekijöiden perheyhteydet ja sosiaaliset tukiverkostot olivat tavanomaista heikompia. Sairaala- ja kyselytietojen mukaan tapaukset sattuvat yleensä yöaikaan ja niihin liittyy runsasta alkoholinkäyttöä. Tanskan tulokset ovat samankaltaisia.

Euractivin mukaan Suomessa on tehty toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi, mutta tulokset ovat olleet toistaiseksi laihoja. Julkaisu myös ihmettelee, miksi Suomea ja Tanskaa kutsutaan usein maailman onnellisimmiksi maiksi väkivallasta huolimatta.

Artikkelissa viitatun tutkimuksen aineisto sisälsi yhteensä 1561 osallistujaa, joista 206 henkilöä eli 13 prosenttia olivat perheväkivallan uhreja tai tekijöitä. Väkivallan kirjaaminen arvioitiin puutteelliseksi, sillä ainoastaan 34 käyntiä eli kolme prosenttia kirjattu oikean lisäkoodin avulla.

Uutisessa mainittu väite väkivallan yleisyydestä perustuu Euroopan unionin perusoikeusviraston selvitykseen vuodelta 2014, johon viitataan myös tuoreessa tutkimuksessa.

