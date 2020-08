”Eurojäsenyyden hyötyjä ja haittoja on jatkuvasti arvioitava”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puoluekokouslausunnossa korostetaan kansallisen edun merkitystä.

Uudenmaan kokoomusnuoret on tehnyt kokoomuksen Porin puoluekokoukselle 4.-6. syyskuuta 2020 aloitteen, jossa halutaan riippumaton selvitys Suomen eurojäsenyyden hyödyistä ja haitoista. Kokoomuksen puoluehallitus vetoaa antamassaan vastauksessa siihen, että tällaisiä selvityksiä on tehty viimeksi viime vuonna.

– Suomi on käyttänyt euroa valuuttana lähes kaksikymmentä vuotta ja tänä aikana olemme kokeneet mm. finanssikriisistä johtuneen pahimman taloudellisen taantuman sitten 1930-luvun laman. Vuoden 2008-2009 tapahtumia on tutkittu monesta näkökulmasta, kuten onko yhteisvaluutta vaikuttanut Euroopan kansantalouksien talouskasvuun ja muihin talouteen liittyviin toimintoihin. Uudenmaan Kokoomusnuoret näkee kansallisen edun tärkeänä asiana ja siksi esitämme Kansallista Kokoomusta teettämään riippumattoman selvityksen yhteisvaluutta euron hyödyistä ja haitoista Suomelle. Selvitys ei sido puoluetta kumpaankaan suuntaan, mutta toteutettuna antaisi kokoomukselle riittävät tiedot toimia yhteisvaluuttaan liittyvissä kysymyksissä, nuorten aloitteessa todetaan.

Kokoomushallitus on vastannut näin:

– Puoluehallitus on samaa mieltä Uudenmaan Kokoomusnuorten kanssa Suomen kansallisen edun merkityksestä ja katsoo, että Suomen eurojäsenyyden hyötyjä ja haittoja on tärkeää jatkuvasti arvioida.

Puoluehallitus viittaa Akava Worksin selvityksen arvioon. Sen mukaan EU-jäsenyyden ansiosta suomalaisten kotitalouksien keskitulot ovat nousseet 1 040–1 450 eurolla. Puolue toteaa olevansa sitoutunut Suomen EU- ja eurojäsenyyteen sekä EU:n ja euron kehittämiseen.

– Yli kymmenen vuotta sitten alkanut eurokriisi osoitti, että talous- ja rahaliitto (EMU) tarvitsee merkittäviä parannuksia. Euro tarvitsee tuekseen tiukat, mutta yksinkertaisemmat säännöt ja enemmän markkinakuria. Pankkiunioni on saatettava loppuun ja pääomamarkkinaunioni on rakennettava pikimmiten. Markkinakurin palauttaminen edellyttää sitä, että jäsenmaiden velat ovat kestävällä tasolla ja että ne on hinnoiteltu todellisen riskin mukaan, puoluehallitus toteaa.

– EU:n (on) tehtävä toimia, jotka parantavat jäsenmaiden velkakestävyyttä. Vahvan sijoittajanvastuun periaatteen toteutuminen edellyttää velkajärjestelymekanismin käyttöönottoa. Velkajärjestelyn vaikutus syntyy siitä, että valtionvelan korko hinnoitellaan oikein, jolloin heikommassa taloudellisessa asemassa olevien euroalueen velkojen korot ovat korkeammat, jonka seurauksena mahdollisuus ja halukkuus velanottoon vähenevät.

Kokoomuksen puoluehallituksen mukaan näiden tavoitteiden saavuttaminen parantaisi EMU:n kestävyyttä, mikä olisi hyödyllistä myös Suomelle.

– Valtiovarainministerinä puheenjohtaja Petteri Orpo oli perustamassa niin kutsuttua Hansa-ryhmää, joka ajoi euroalueen maiden velkakestävyyden parantamista ja painotti jokaisen euroalueen jäsenen vastuuta omasta taloudestaan ja veloistaan. Hansa-ryhmä teki tiivistä yhteistyötä vuosina 2018 ja 2019 ennen Suomen EU-puheenjohtajuuskauden alkua, mutta Suomi sanoutui irti yhteistyöstä pääministeri Sanna Marinin hallituksen alkukaudella. Tällä kaudella Kansallisen Kokoomuksen eduskuntaryhmä on useaan otteeseen esittänyt, että Suomen hallituksen tulisi jatkaa yhteistyötä Hansa-ryhmän kanssa ja kytkeä velkajärjestelymekanismi osaksi EU:n monivuotisesta budjetista sopimista.