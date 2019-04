Euroehdokkaat eivät ota paikkoja vastaan – ”ei enää järjen häivää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Arto Satonen kysyy, miksi olla ehdolla eurovaaleissa, jos ei aio ottaa paikkaa vastaan.

– Tänään Helsingin Sanomien haastattelussa kolme eurovaaleissa ehdolla olevaa juuri valittua kansanedustajaa ilmoittaa,että eivät ota MEPin paikkaa vastaan, jos tulevat valituiksi. Haloo, miksi he ovat sitten ehdolla, kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen kysyy Twitterissä.

– Eihän tässä ole enää järjen häivää, hän jatkaa.

Arto Satonen viittaa tästä löytyvään juttuun. Siinä HS käy läpi kaikkien neljäntoista eurovaaleissa ehdolla olevan kansanedustajan tilanteen. Heistä vasemmisto­liiton Merja Kyllönen, perus­suomalaisten Veikko Vallin ja vihreiden Mirka Soinikoski sanovat suoraan, että he eivät lähde EU-parlamenttiin, vaikka tulisivat valituksi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on puolestaan kertonut aiemmin, että on valmis lähtemään MEPiksi Suomen puheenjohtajakaudeksi eli tämän vuoden loppuun asti, mutta vain siinä tapauksessa, jos kristillisdemokraatit eivät ole hallituksessa. Puoluetoveri Peter Östman on taas sanonut lähtevänsä eduskunnasta europarlamenttiin, mikäli hän tulee valituksi. Näin ovat ilmoittaneet myös ehdolla olevat perussuomalaisten kansanedustajat Laura Huhtasaari ja Sebastian Tynkkynen.

Eduskuntaan päässeiden eurovaaliehdokkuudet ovat herättäneet runsaasti keskustelua vaalien jälkeen. Eniten vastavalittuja kansanedustajia on ehdolla vihreillä ja perussuomalaisilla. Molemmista puoleista eurovaaliehdokkaina on neljä kansanedustajaa. Kokoomuksesta ehdolla ei ole yhtäkään kansanedustajaa.

