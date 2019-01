Euroalueen työttömyys laski alle kahdeksan prosentin

Euroalueen kausitasoitettu työttömyysaste oli viime vuoden marraskuussa 7,9 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömyys oli edellisen kerran yhtä alhaisella tasolla lokakuussa 2008 eli juuri ennen finanssikriisin iskemistä.

Koko EU-alueen työttömyysaste oli vuoden 2018 marraskuussa hieman euroaluetta parempi eli 6,7 prosenttia. EU-komission mukaan luku on 2000-luvun alimmalla tasollaan.

Suomessa työttömyysaste (7,1 prosenttia) on edelleen muita Pohjoismaita huonompi. Ruotsissa työttömyysaste oli marraskuussa 6,2 prosenttia ja Tanskassa 4,9 prosenttia.

The euro area unemployment rate was 7.9% in November 2018, down from 8.7% in November 2017. This is the lowest rate recorded since October 2008.

The EU28 unemployment rate was 6.7%. This remains the lowest rate since January 2000.

More @EU_Eurostat → https://t.co/3aqKPQVJtG pic.twitter.com/j3Dab9jpvq

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) January 9, 2019