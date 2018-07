Euroalueen työttömyys jatkoi laskuaan

Euroalueen työttömyys oli kesäkuussa 8,3 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Eurostatin tilastojen mukaan työttömyys oli edellisen kerran yhtä matalalla joulukuussa 2008.

Kaikkien 28 EU-jäsenvaltion työttömyysaste on laskenut viime kesän jälkeen 7,6 prosentista 6,9 prosenttiin, joka on matalin luku toukokuun 2008 jälkeen.

Työttömyys oli korkeimmalla tasolla Kreikassa (20,2 prosenttia huhtikuussa) ja Espanjassa (15,2 prosenttia). Paras tilanne oli Tšekissä (2,4 prosenttia) ja Saksassa (3,4 prosenttia).

Työttömiä on EU:n jäsenvaltioissa edelleen yhteensä 17,1 miljoonaa ja euroalueella 13,57 miljoonaa.

Suomen työttömyysaste oli 7,6 prosenttia eli EU-keskiarvoa korkeampi, mutta euroalueen keskimääräistä työttömyysastetta matalampi.

