Euroalueen pelätään ajautuvan Japanin tilanteeseen

Japanissa korot pysyvät negatiivisina, inflaatio on heikkoa ja talouskasvu vaatimatonta.

Nordean aamukatsauksessa vertaillaan euroalueen kehitystä Japanin tilanteeseen.

Euroalueen pelätään katsauksen mukaan painuvan Japanin kaltaiseen tilanteeseen, jossa korot pysyvät negatiivisina, inflaation on heikkoa ja talouskasvu vaatimatonta.

– Euroalueella on kuitenkin vielä tällä hetkellä matkaa täyteen ”japanisaatioon”. Euroalueella inflaatio-odotukset ovat korkeammalla, väestö vanhenee hitaammin, EKP:llä on enemmän elvytysvaraa ja euroalueen valtiot ovat huomattavasti vähemmän velkaantuneita kuin Japani, katsauksessa todetaan.

Nordea muistuttaa lisäksi, että euroalue on varsin heterogeeninen ja maiden välillä on suuriakin eroja. Inflaatio-odotuksien pitäminen lähellä keskuspankin tavoitetta on kuitenkin katsauksen mukaan tärkeää, jotta talous ei päädy Japanin kaltaiseen hankalaan taloustilanteeseen.

– Euroalueen inflaatio-odotuksien laskutrendi on syystä huolettanut EKP:tä ja mahdollisella uudella elvytyspaketilla pyritäänkin saamaan inflaatio takaisin kohti tavoitetasoa, katsauksessa todetaan.