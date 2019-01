Euroalueen kasvu hidastui ja Italia ajautui taantumaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italian pääministerin mukaan Kiinan ja Saksan kasvun hidastuminen on vaikuttanut vientiin.

Euroalueen bruttokansantuote kasvoi loka-joulukuussa Eurostatin pikaennakon mukaan 1,2 prosenttia vuodentakaisesta. Edellisestä vuosineljänneksestä kasvua kertyi 0,2 prosenttia.

Syys-marraskuussa kasvua vuodentakaisesta oli 1,6 prosenttia.

Eurostatin ensiarvion mukaan euroalueen talous kasvoi viime vuonna 1,8 prosenttia. Koko EU-alueen kasvu oli 1,8 prosenttia.

Italian talous supistui maan virallisten tilastojen mukaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,2 prosenttia edellistä neljänneksestä.

Talous on nyt supistunut kaksi neljännestä peräjälkeen, eli Italia on määritelmän mukaan taantumassa.

Pääministeri Giuseppe Conte arvioi Financial Timesin mukaan keskiviikkona lehdistötilaisuudessa Milanossa, että talouden supistumisen syynä on Kiinan ja Saksan talouskasvun hidastuminen, mikä on vaikuttanut Italian vientiin.

Hän kuitenkin uskoi maan talouden piristyvän myöhemmin tänä vuonna.