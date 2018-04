Euriborien uudistus etenee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lainojen ja talletusten yleisenä viitekorkona käytettävää euriboria ollaan uudistamassa.

Finanssiala ry:n mukaan ensi vuoden aikana pyritään ottamaan käyttöön uusi korkojen määräytymismenetelmä, joka nojaa ensisijaisesti pankkien tekemiin kauppoihin rahamarkkinoilla.

Lisäksi apuna voidaan käyttää muuta markkinainformaatiota.

Euribor-korkoja hallinnoiva European Money Markets Institute EMMI on suunnitellut uudistusta jo yli viiden vuoden ajan. Taustalla ovat eri viitekorkojärjestelmiä koskeneet peukalointitapaukset.

Edellinen uudistusyritys kariutui viime vuonna. EMMI totesi tuolloin, että pelkästään rahamarkkinakauppoihin perustuva menetelmä ei ollut toteuttamiskelpoinen.

Uudessa menetelmässä pankkien antamat noteeraukset perustuvat edelleen ensisijaisesti toteutuneisiin kauppoihin. Jos niitä ei ole riittävästi, apuna voidaan käyttää valmiita laskenta-algoritmeja, jotka perustuvat esimerkiksi aiempien päivien kauppoihin.

Tämän lisäksi voidaan käyttää myös muuta tarjolla olevaa informaatiota, kuten asiantuntijanäkemyksiä markkinoiden vallitsevasta korkotasosta.

EMMI:n tavoitteena on, että uusi määräytymismenetelmä otettaisiin käyttöön vuoden 2019 aikana. Menetelmää testataan loppukevään ja kesän aikana paneelipankkien kanssa.

EMMI on Belgian lain alla toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys, jota valvoo Belgian finanssivalvoja FSMA. Sen jäseninä on eurooppalaisia pankkiyhdistyksiä. Suomesta mukana on Finanssiala ry.

Uusi yritys euriborien uudistamiseksi on käynnistynyt. Kannattaa tutustua EMMIn julkaisemaan paperiin uudesta korkojen hybridimääräytymismenetelmästä.https://t.co/iTO3LZil1H — Veli-Matti Mattila (@mattila_veli) April 5, 2018