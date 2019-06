EU:n vienti Kiinaan kasvussa

Kiina on ilmeisesti korvannut tuontia USA:sta tuonnilla EU:sta, mutta Handelsbankenin ekonomisti arvioi maan koko kaupan kärsineen kauppakonfliktista.

Euroopan tilastotoimiston Eurostatin tuoreiden ennakkotietojen mukaan EU-maiden vienti Kiinaan kasvoi tammi-huhtikuussa vuodentakaisesta 11,9 prosenttia. Vienti Kiinaan kasvoi hieman nopeammin kuin Yhdysvaltoihin, missä kasvuvauhti oli 11 prosenttia.

Viennin kasvu Kiinaan on nopeaa, sillä euroalueen koko vienti kasvoi esimerkiksi huhtikuussa vain 5,2 prosenttia 192,9 miljardiin euroon.

Brittiläisen talouslehden Financial Timesin haastattelema ekonomisti taloustutkimuslaitos Capital Economicsilta arvioi lukujen perusteella, että jotkut kiinalaiset maahantuojat ovat kauppasodan takia siirtyneet tekemään hankintoja euroalueelta Yhdysvaltojen sijasta.

USA:n ja Kiinan keskinäinen kauppa romahti viime vuoden lopussa. Handelsbankenin pääekonomistin Tiina Heleniuksen mukaan Kiina ei kuitenkaan ole korvannut tuontiaan USA:sta tuonnilla jostain toisesta maasta niin, että Kiinan kokonaistuonti olisi pysynyt suurin piirtein ennallaan. Joidenkin hyödykkeiden kohdalla näin on toki hänen mukaansa käynyt, esimerkiksi amerikkalaiset soijapavut Kiina on korvannut brasilialaisilla.

– Se, että Kiinankin ulkomaankauppa on kokonaisuutena kärsinyt, johtuu siitä, että konfliktin kerrannaisvaikutukset ovat olleet niin suuret. Konflikti on vaikuttanut globaaliin talouskasvuun montaa kautta, Helenius toteaa Handelsbankenin Sijoitushorisontissa.

Lisääntynyt epävarmuus on hänen mukaansa iskenyt globaaleihin investointeihin ja aiheuttanut merkittäviä muutoksia valuuttoihin. USA:n dollarin vahvistuminen ja Kiinan juanin heikentyminen muita valuuttoja vastaan on ollut erityisen ongelmallista kehittyville talouksille, sillä niiden dollarivelkojen hoitorasitus on kasvanut ja kilpailukyky suhteessa Kiinaan on heikentynyt.

Tariffit uhkaavat myös suurten yhtiöiden monikansallisia tuotantoketjuja, joissa Kiina on oillut vahvasti keskiössä.

– Jos Kiina ei tariffien jälkeen enää ole kannattava maa esimerkiksi hyödykkeiden loppukokoonpanolle, Kiinasta Yhdysvaltoihin vievän monikansallisen yrityksen pitää kenties siirtää kokoonpano johonkin toiseen maahan. Vastaavasti kiinalaiset Yhdysvaltoihin vievät yritykset saattavat joutua tekemään saman. Tämä on relevantti uhka, ja tällaiset siirrot aiheuttaisivat merkittäviä alaskirjauksia globaalien yritysten taseissa, kun merkittävä osa pääomakantaa osoittautuisi lähes arvottomaksi, Helenius varoittaa.

Hänen mukaansa tiedot USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluiden kaatumisen syistä viittavat siihen, että Yhdysvaltojen presidentti ja hänen hallintonsa haluavat syvällisesti muuttaa Kiinan kauppakäytäntöjä jopa Kiinan oman lainsäädännön keinoin. Lisäksi Kiina halutaan pakottaa hyväksymään USA:lle oikeus valvoa kauppaehtojen toteutumista konkreettisten valvontamekanismien kautta.

– Tämä näyttää olleen punainen vaate Kiinalle ehkä siksi, että se katsoo Yhdysvaltojen näin puuttuvan Kiinan omaan suvereniteettiin, minkä voisi ajatella nakertavan Kiinan itsekunnioitusta ja puoluejohtaja Xin arvoa kansansa silmissä. Kiina tuskin voi hyväksyä sopimusta, jossa se näyttää omien kansalaistensa silmissä joutuvan alisteiseen asemaan Yhdysvaltoihin nähden, Helenius arvioi.