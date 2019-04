EU:n työttömyysaste ennätysalhaalla

Euroalueen työttömyys laski Eurostatin mukaan maaliskuussa 7,7 prosenttiin ali alimmalle tasolleen syyskuun 2008 jälkeen. EU:n työttömyysaste oli 6,4 prosenttia, mikä on 2000-luvun ennätys.

Työllisyyskehitys on jatkunut myönteisenä, sillä vielä vuosi sitten euroalueen työttömyysaste oli 8,5 prosentissa.

Suomen työttömyysaste oli maaliskuussa 6,6 prosenttia. Luku on hieman EU-keskiarvoa heikompi, mutta 1,1 prosenttiyksikköä muuta euroaluetta parempi.

Tuoreiden tilastojen mukaan euromaiden bruttokansantuote kasvoi vuoden 2019 alussa 0,4 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Koko EU:n alueella kasvua kertyi 0,5 posenttia.

Viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna kasvua kertyi euroalueella 1,2 prosenttia ja koko EU-alueella 1,5 prosenttia.

Euro area #unemployment down to 7.7% in March; lowest rate since Sept 2008. EU at 6.4% – lowest since the start of the series https://t.co/drZjAEzWF1 pic.twitter.com/H1W1eD7TZs

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 30, 2019