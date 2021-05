”EU:n tulee muuttua maailman mukana”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustelua EU:n tulevaisuudesta on käytävä nyt, toteaa Sirpa Pietikäinen.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) pitää sunnuntaina käynnistyvää Euroopan tulevaisuuskonferenssia mahdollisuutena avata keskustelu siitä, minkälainen EU:n pitäisi koronapandemian jälkeen olla.

– EU on pieni ja maailma on suuri – meidän täytyy tästä lähtökohdasta löytää tehokkaat tavat toimia yhdessä, nostettava katseemme varpaista pidemmälle aikavälille ja päätettävä, mikä on paikkamme globaalisti, Pietikäinen sanoo tiedotteessaan.

Konferenssi on avoin kaikille kansalaisille, Pietikäinen korostaa.

– Ratkaisujen löytäminen maailman kestävyyshaasteeseen, ilmastonmuutokseen ja biodiversiteettikriisiin, eettiseen digitalisaatioon, väestön ikääntymiseen, kaupungistumiseen, Aasian ja erityisesti Kiinan taloudellisen merkityksen kasvuun ja koveneviin globaaleihin ongelmiin ja paineisiin tarvitsee jokaisen ideoita ja panosta.

– Toivon, että myös Suomessa otetaan vilkkaasti osaa tähän työhön.

Myös unionin tulee muuttua maailman mukana, kokoomusmeppi toteaa. Nyt kansailaisiltakin kaivataan vastuunkantoa projektin viemiseksi eteenpäin, hän sanoo.

– On paljon asioita, joista on syytä olla 64-vuotiaalle EU:lle kiitollinen. EU ei kuitenkaan ole staattinen instituutio, eikä vastuu sen kehittämisestä lopu. Elämme erilaisessa maailmassa kuin 60 vuotta sitten, ja EU:n tuleekin muuttua maailman mukana. Tulevaisuuskonferenssi on tässä työssä tarpeen.

– Nyt on käsillä se hetki, kun punnitsemme, kestävätkö eurooppalainen demokratia ja EU populismin paineet. Tarvitsemme malttia ja viisautta ratkoa ongelmat yhdessä öyhöttämisen sijasta. Järkevällä ja maltillisella hiljaisella joukolla on nyt suuri vastuu avata suunsa ja näkyvästi puolustaa yhteistä päätöksentekoa, yhteistä menestystä ja solidaarisuutta, Pietikäinen päättää.