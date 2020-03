EU:n teollisuusstrategia sivuuttaa biotalouden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:n komission uusi teollisuusstrategia korostaa kilpailukyvyn edellytysten luomista.

– Biotalouden rooli jää strategiassa valitettavan ohueksi. Strategia ummistaa silmänsä biopohjaisten ja uusiutuvien ratkaisujen tuomilta mahdollisuuksilta, sanoo Metsäteollisuus ry.

Järjestön mielestä EU:n uusi teollisuusstrategia ei tarjoa fossiilittomia ja uudistuvia ratkaisuja tarjoavalle metsäteollisuudelle riittävän merkittävää roolia kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.

– Biotalouden osuus jää strategiassa lähes olemattomaksi. Tämä on harmillista, koska metsäteollisuudella on paljon annettavaa EU:n ilmastotavoitteiden mukaiseen, kestävään teolliseen uudistumiseen. Erityisesti EU:n kohtalaisen tuoreen biotalousstrategian valossa on ristiriitaista, ettei metsäteollisuuden luomia mahdollisuuksia hyödynnetä täysimääräisesti, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Digitalisaatiolla on strategiassa erittäin vahva painoarvo. Sitä pidetään merkittävänä kilpailukyvyn ja kestävyyden edellytyksenä kaikilla toimialoilla. Monet strategian keskeisistä teknologiasektoreista näyttelevät keskeistä roolia myös suomalaisen metsäsektorin kehityksessä.

– Teollisuuden kilpailukyvyn edellytysten korostaminen on erittäin tärkeää. Panostukset tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaan sekä puhtaiden teknologioiden ja kiertotalouden periaatteisiin nojaaviin liiketoimintamalleihin ovat vahvasti esillä, Jaatinen kiittelee.

Uudessa teollisuusstrategiassa pyritään hyödyntämään julkisia rahoitustyökaluja yksityisten investointien vauhdittamiseksi. Teknologioiden nopean markkinoille viennin ja käyttöönoton kiihdyttämiseksi tullaan arvioimaan uudelleen muun muassa EU:n immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön toimivuus ja panostamaan kansainvälisen kaupan pelikentän tasoittamiseen.

– Järkevästi jalkautettuna nämä toimenpiteet parantavat myös suomalaisen metsäteollisuuden edellytyksiä tukea Green Dealin, EU:n vihreän kehityksen ohjelman, mukaisia tavoitteita, Jaatinen toteaa.