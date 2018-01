EU:n suosio Puolassa on ennätyskorkealla

Euroopan unioni nauttii Puolassa tuoreen CBOS-tutkimuslaitoksen kyselyn mukaan kovaa suosiota. Peräti 92% kansalaisista haluaa pysyä unionin jäsenenä jatkossakin. Kannatusnousua edellisestä mittauksesta oli kyselytutkimuksessa kolme prosenttiyksikköä. Jäsenmaiden vallan kasvattamista ja integraation rajoittamista kannatti kyselyssä 13 prosenttia.

”Puolan hallituksen retoriikka ja politiikka ei heijasta Puolan kansan halua kokea itsensä eurooppalaiseksi”, arvioi tulosta twitterissä europarlamentaarikko ja Belgian entinen pääministeri Guy Verhofstadt.

Oma valuutta sen sijaan nauttii Puolassa vankkaa suosiota, sitä kannatti vastanneista 77 prosenttia. Euroon liittymistä kannatti ennätyksellisen alhaiset 23 prosenttia, mikä on kolme prosenttiyksikköä aiempaa harvempi.

Euroon liittymisen kannatus on laskenut Puolassa jyrkästi Euroopan talouskriisin jälkeen. Vielä vuonna 2008 liittymiseen suhtautui kyselytutkimuksessa suopeasti yli puolet vastanneista.

Support for EU membership in Poland reaches record high. The Polish government's rhetoric and policies do not reflect the people of Poland's will to feel European 🇪🇺🇵🇱 https://t.co/piP8hPw1hR

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 7, 2018