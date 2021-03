”EU:n sanktiot eivät Vladimir Putinia hetkauta”

Uusi pakotekierros on Mark Galeottin mukaan jäämässä väitettyä laimeammaksi.

Euroopan unioni on asettamassa Venäjään kohdistuvia henkilöpakotteita ihmisoikeusrikkomusten perusteella. Ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneiden henkilöiden varoja voidaan uuden mekanismin puitteissa jäädyttää ja heidät voidaan asettaa matkustuskieltoon. Valmisteltavien pakotteiden taustalla on oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin näytösoikeudenkäynnissä saama vankeustuomio.

Pakotteiden piiriin ovat tiettävästi joutumassa Venäjän valtakunnansyyttäjä Igor Krasnov, federaation vankilaviraston johtaja Aleksandr Kalashnikov, tutkintakomitean johtaja Aleksandr Bastrykin sekä kansalliskaartin komentaja Viktor Zolotov.

Kaikkia neljää on luonnehdittu presidentti Vladimir Putinin ystäviksi, mitä he eivät nimekkään brittiläisen Venäjä-asiantuntijan Mark Galeottin mukaan kuitenkaan ole.

– He eivät ole hänen ystäviään. He ovat hänen henkilökuntaansa, Galeotti kirjoittaa blogissaan.

– Tämä ei tarkoita, että he olisivat parjattuja viattomia. Käsitys heistä ”Putinin ystävinä”, joiden kohtalo vaikuttaisi mitenkään Kremlin politiikkaan, on parhaassa tapauksessa onneton yritys perustella EU:n ponnettomia vastatoimia, mutta pahimmassa tapauksessa se osoittaa perustavanlaatuista ymmärtämättömyyttä siitä, mitä tapahtuu, hän toteaa.

Ei henkilökohtaista sidettä

Tutkintakomiteaa johtava Bastrykin oli Putinin opiskelutoveri Leningradin valtionyliopistossa, mutta minkäänlaisia viitteitä heidän ystävyydestään tai perhesiteistään ei Galeottin mukaan ole.

– Bastrykin tietää, että hänellä ei ole pomonsa suomia erivapauksia, ja koska hänellä ei ole liittolaisia, hänen on tehtävä kaiken aikaa töitä osoittaakseen arvonsa ja lojaliteettinsa Kremliä kohtaan. Olen aiemmin verrannut häntä haihin, jonka on jatkettava uintiaan välttääkseen hukkumisen, Galeotti sanoo.

Kenraali Zolotov, joka on noussut presidentin henkivartijasta kansalliskaartin johtoon, on hänen mukaansa lähempänä Putinia, mutta silti pikemminkin lakeijan roolissa.

– Hän kyllä saa silloin tällöin kutsuja Putinin öiseen jääkiekkoliigaan – keisarillisen omahyväisyyden rituaaliin, jossa presidentti vääjäämättä tekee eniten maaleja ja saa osakseen runsaimmat suosionosoitukset – mutta katsojana, ei pelaajana, Galeotti toteaa.

Kalashnikovia hän luonnehtii matalan profiilin mieheksi, jonka ura KGB:ssä ja sittemmin FSB:ssä ei tiettävästi ole leikannut niin ikään tiedustelu-upseerina toimineen Putinin kanssa missään vaiheessa. Valtakunnansyyttäjä Krasnov on puolestaan lojaali ammattilainen, mutta ilmeisesti vailla mitään henkilökohtaista yhteyttä presidenttiin.

Hierarkia kuin maalaiskartanossa

Putinia voisi Galeottin mukaan verrata perinteisen maalaiskartanon isäntään, jolla on pieni joukko ystäviä, mutta suuri määrä taustalla häärivää väkeä kokeista ja puutarhureista riistanhoitajiin ja tallipoikiin.

– Henkilökunnan keskuudessa vallitsee näkymätön – muodollinen ja julkilausumaton – hierarkia. Bastrykin, Zolotov, Kalashnikov ja Krasnov ovat henkilökuntaa kaikki. Kenties Zolotov isännän riistanhoitajana on tälle hieman tutumpi kuin vaikkapa Kalashnikov, mutta henkilökuntaa silti, hän sanoo.

Asetelmaan kuuluu hänen mukaansa se, että isäntä välittää heistä yleisessä, isällisessä mielessä.

– Juhlapäivänä he saavat ylimääräisen ruplan. Kaikkiin tehtäviin on kuitenkin aina enemmän hakijoita kuin avoinna olevia paikkoja, joten isäntä tietää, että on onni päästä taloon töihin. Väkeä tulee ja menee, eikä hän kiinnitä siihen sen kummempaa huomiota, koska elämä portaikon yläpäässä on makeaa ja ensi viikonloppuna on jälleen uudet tanssiaiset, Galeotti vertaa.