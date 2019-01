”EU:n on pakko suostua Brexitissä myönnytyksiin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nyt oleellisia ovat Britannian pääministerin keskustelut puoluejohtajien ja muiden poliitikoiden kanssa siitä, miten neuvotteluja tulee jatkaa, arvioi Danske Bankin päästrategi.

Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahdin mukaan Brexit-prosessi on nyt epäselvässä tilanteessa. Pankki ennustaa, että todennäköisimmin Britannian pääministeri Theresa May pystyy kuitenkin rakentamaan uuden suunnitelman kohtuullisen Brexitin hyväksyttämiseksi parlamentin alahuoneessa.

Brexit-kansanäänestyksen todennäköisyys on pankin mielestä tätä pienempi ja ilman sopimusta tapahtuvan eron vielä pienempi, kuten myös Norjan asemaan vertautuvan pehmeän Brexitin ja uusien vaalien todennäköisyys.

Ahdin mukaan tilanteen kannalta oleellista ovat Mayn keskustelut puoluejohtajien ja muiden johtavien poliitikoiden kanssa siitä, miten neuvotteluja tulee jatkaa. May on hänen mielestään oikeassa siinä, että parlamentin alahuone ei ole ottanut kantaa siihen, mitä se haluaa, vaikka äänestikin ehdotetun sopimuksen selkeästi kumoon.

– Juuri nyt esillä ei ole uskottavaa vaihtoehtoa Mayn Brexit-suunnitelmalle, sillä mikään vaihtoehto ei kerää riittävästi kannatusta. Keskustelujen jälkeen May pyrkii neuvottelemaan EU:n kanssa, mutta EU:n kanta on, että neuvoteltua sopimusta ei voida avata uudelleen neuvotteluja varten. Käytännössä EU:n on pakko suostua myönnytyksiin, jotta tilanne etenee, Ahti toteaa tiedotteessaan.

Seuraava tärkeä Brexit-päivämäärä on hänen mukaansa ensi maanantai 21. tammikuuta, jolloin Mayn tulisi esitellä vaihtoehtinen suunnitelma alahuoneelle. On epävarmaa, mitä Mayn suunnitelma pitää sisällään.