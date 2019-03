EU:n Michel Barnier: Britannian on aika kohdata seuraukset

Brittihallitus ilmoitti, että se ei aio perua Brexitiä, vaikka melkein kuusi miljoonaa ihmistä vaatii sitä.

EU:n Brexit-neuvottelija Michel Barnier sanoo, että Britannian täytyy itse kantaa vastuu päätöksestään erota EU:sta.

– Bryssel ei ole päättänyt, että Britannia eroaa EU:sta, te teitte sen päätöksen. Teidän täytyy kohdata seuraukset ja kantaa vastuu, Barnier sanoi hetki sitten EU-parlamentissa Strasbourgissa.

Barnier suuntaisi sanansa etenkin brittiläiselle EU-parlamentaarikolle Nigel Faragelle, joka Strasbourgissa arvosteli oman maansa hallitusta. Faragen mielestä brittihallitus on neuvotellut huonon erosopimuksen ja valmistelee nyt Brexitin lykkäämistä.

Barnier muistutti, että EU ei vastusta Britannian päätöstä.

– Edustaja Farage, kukaan Brysselissä ei yritä viedä Brexitiä teiltä. Me kunnioitamme Britannian kansan päätöstä, vaikka olemmekin siitä pahoillamme.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoo, että Britannia saattaa pyytää pitkää lykkäystä Brexitille.

– EU-parlamentin tulee pysyä avoimea pitkälle lykkäykselle, jos Britannia muuttaa strategiaansa. Kuusi miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen ja miljoona marssi, Tusk toteaa Twitterissä.

Kuusi miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen Brexitin perumiseksi. On epävarmaa, moniko allekirjoittajista on Britannian kansalainen, koska internet-vetoomuksen on voinut allekirjoittaa myös Britannian ulkopuolella. Miljoona ihmistä puolestaan osallistui viikonloppuna mielenosoitukseen, jossa vastustettiin Brexitiä.

Farage ei usko, että mikään olisi muuttunut. Britannian kansa ei ole muuttanut mielipidettään, vaan äänestäisi uudelleen Brexitin puolesta, hän sanoo.

Britannian hallitus ilmoitti keskiviikkona, että se ei aio peruuttaa Brexitiä.

Britannian parlamentti äänestää keskiviikkona eri Brexit-vaihtoehdoista. Äänestykseen tulevat muun muassa nämä ehdotukset: Britannia jää EU:n tulliliittoon, Brexitistä järjestetään uusi kansanäänestys, Britannia liittyy Euroopan vapaakauppajärjestöön, Brexit perutaan, Britannia eroaa ilman sopimusta, torjutaan kova Brexit ja Britannia hyväksyy erosopimuksen mutta irtisanoo siitä osan.

Äänestykset ovat neuvoa-antavia, ja Britannian hallitus on jo ilmoittanut, että se ei välttämättä noudata parlamentin vaatimuksia.

Britannian parlamentti on kahdesti hylännyt hallituksen neuvotteleman erosopimuksen. Jos parlamentti kolmannessa äänestyksessä, joka ehkä järjestetään, hyväksyy erosopimuksen, Britannia eroaa EU:sta toukokuun 22. päivänä.

Tällä hetkellä Britannia on eroamassa ensi perjantaina maaliskuun 29. päivänä, mutta se voi vielä perjantaina pyytää EU:lta kahden viikon lykkäystä. Sen jälkeen Britannian pitää 11. huhtikuuta mennessä kertoa, mitä se tekee. Se voi ilmoittaa EU:lle eroavansa ilman sopimusta tai sopimuksen kanssa. Kolmas vaihtoehto on pyytää Brexitille pitkä lykkäys, jolloin Britannian pitää järjestää EU-vaalit toukokuun 23. päivänä.