EU:n Magnitski-laki etenemässä

Uusi laki on EPP:n mukaan tehokas väline asettaa sanktioita muun muassa Valko-Venäjän ihmisoikeusrikkojille.

”Helpompi ja nopeampi menettely ihmisoikeusloukkausten vastaisiin EU:n yhteispakotteisiin on tulossa, kun Euroopan komissio ilmoitti tänään ehdottavansa uutta EU-lakia, niin sanottua eurooppalaista Magnitski-lakia”, todetaan Euroopan parlamentin suurimman ryhmän EPP:n maanantaina julkaistussa kannanotossa.

EU-parlamentin ihmisoikeuksien valiokunnan jäsen Isabel Wiseler-Liman (EPP) mukaan kyseessä on tehokas työkalu, jonka avulla EU voi olla reaktiivisempi ja saada uskottavuutta. Magnitski-lain myötä käytössä on hänen mukaansa ”todellinen työkalu toimintaan” esimerkiksi sanktioiden osoittamiseen Valko-Venäjän ihmisoikeuksista vastaaville virkamiehille.

EPP-ryhmä uskoo, että uudella lainsäädännöllä on myös ennaltaehkäisevä rooli. EU-parlamentin jäsen Sandra Kalnieten (EPP) mukaan EU:n on korkea aika ottaa käyttöön tällainen järjestelmä.

− On mahdotonta hyväksyä, että Magnitski-lista on juuttunut Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon laatikoihin maaliskuusta 2019 lähtien. Tarvitsemme tämän EU:n välineen nyt asettaaksemme sanktioita henkilöille, jotka tekevät väkivaltaa ja loukkaavat ihmisoikeuksia Valko-Venäjällä, Venezuelassa, Xinjiangin alueella tai muualla maailmassa. Näiltä henkilöiltä on evättävä pääsy EU:hun ja heidän tilinsä on jäädytettävä, hän sanoo.

− Euroopan parlamentin on otettava johtoasema kansalaisten oikeuksien ja rankaisemattomuuden torjunnassa, Kalniete lisää.

Lakiesitys on saanut nimensä venäläisen juristin Sergei Magnitskin mukaan. Hermitagelle työskennellyt Magnitski paljasti tutkimuksissaan jättimäisen Venäjän viranomaisten korruptiovyyhden. Tutkinnassa hän päätyi kuitenkin syytetyksi itse.

Magnitski kuoli vankilassa liki vuoden tutkintavankeuden jälkeen. Häntä oli pahoinpidelty eikä hän ollut saanut asianmukaista hoitoa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lupasi syyskuussa, että EU-komissio laatii oman versionsa Magnitski-laista. Yhdysvallat sääti vuonna 2012 lain, jolla jäädytetään Magnitskin murhaan osallistuneiden venäläisviranomaisten varat. Vastaavia lakeja on säädetty muissakin maissa, mutta ei EU-tasolla.

Komission puheenjohtaja sanoo, että EU:n tulee aina puuttua ihmisoikeusloukkauksiin, tapahtuivat nämä sitten, Hong Kongissa, Minskissä tai Valko-Venäjällä. EU-maat ovat kuitenkin hitaita laatimaan yhteisiä kannanottoja, mikä johtuu muassa siitä, että ne vaativat jäsenmaiden yksimielisen päätöksen.

− EU oli aiemmin rajoitettu toteuttamaan seuraamuksia rajat ylittäville ihmisoikeusrikkomuksille, mutta ei enää. Olemme toistuvasti vaatineet nopeampaa EU:n pakotekäytäntöä, josta tulee nyt totta. Sergei Magnitskin kaltaiset kuolemantapaukset eivät saa jäädä rankaisematta, EPP-ryhmä toteaa Twitterissä.

Ihmisoikeuskampanjoija Bill Browderin mukaan ”jotakin suurta on kypsymässä EU:n Magnitski-lain suhteen tänään Brysselissä”.

