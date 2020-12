EU:n lääkeviraston rokotepäätös ehkä jo ennen joulua – ”aika pelastaa henkiä”

Euroopan lääkevirasto EMA kertoi tiistaina, että se arvioi Pfizerin ja BioNTechin koronarokotteen myyntilupaa jo maanantaina 21. joulukuuta. Alkuperäisen aikataulun mukaan käsittelyn piti toteutua 29. joulukuuta.

Käsittelyssä on rokoteyhtiöiltä saadut lisätiedot. Arviointi pyritään saamaan valmiiksi jo maanantaina. Jos tässä ei onnistuta, arviointia jatketaan aiemmin sovitussa 29. päivän kokoontumisessa.

EU:n terveyskomissaari Stella Kyriakides iloitsee nopeutetusta aikataulusta.

− Koronavirusrokotteet ovat näköpiirissä. EMA työskentelee kellon ympäri saadakseen päätökseen turvallisuus- ja tehokkuusarvionsa BioNTechin ja Pfizerin rokotteesta, Kyriakides kirjoittaa Twitterissä.

− Olen tyytyväinen, että arviointia käsittelevä kokous pidetään 21. joulukuuta. Aika on olennaista – aika pelastaa henkiä, hän jatkaa.

Jos EMA antaa myyntiluvalle hyväksyntänsä, Euroopan komissio tekee päätöksen myyntiluvan antamisesta kaikissa EU:n ja ETA:n jäsenmaissa. EMAn tiedotteen mukaan komission päätös tehdään nopeutetussa prosessissa ja saadaan tehtyä muutamassa päivässä.

#COVID19 vaccines are on the horizon. @EMA_News is working around the clock to conclude its safety & efficacy assessment of the #BioNTech #Pfizer vaccine.

I welcome that meeting on assessment has been advanced to 21/12.

Time is of essence-time saves lives. #StrongerTogether

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) December 15, 2020