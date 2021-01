EU:n lääkeviraston johtaja: Teemme töitä niska limassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan parlamentti vaatii koronarokotteita nopeasti lisää.

Euroopan lääkeviraston (EMA) toimitusjohtaja Emer Cooke sanoo, että viraston henkilökunta tekee parhaansa, jotta koronarokotteet voidaan hyväksyä mahdollisimman nopeasti.

– Voin vakuuttaa, että kaikki kollegani, jotka ovat mukana rokoteprosessissa, tekevät töitä kellon ympäri. Asiantuntijat tekevät töitä niska limassa.

Cooke puhui tiistaina EU-parlamentissa englanniksi, ja ilmaukset nojaavat simultaanitulkkaajan suomennokseen.

EMA arvioi parhaillaan, voiko Astra Zenecan valmistama koronarokote saada luvan EU:ssa. EMA:n tieteellisen komitean lausuntoa odotetaan tällä viikolla, ja jos se puoltaa hakemusta, rokotukset voivat alkaa piankin. Cooke sanoi, ettei voi vielä luvata rokotelupaa.

– Minä en voi ennakoi päätöksiä, koska kyseessä on tieteellinen komitea.

Astra Zenecan rokotteen teho on herättänyt epäilyjä, ja saksalaismediassa on julkaistu tietoja, joiden mukaan yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä rokotteen teho olisi vain kahdeksan prosenttia.

Cooke toteaa, että kun lääkeyhtiö on tutkinut rokotteen tehoa, yli 65-vuotiaiden otantaryhmä on ollut verraten pieni. Nyt EMA pohtii, mikä merkitys tällä tiedolla on. Aiemmissa, jo hyväksytyissä rokotteissa pieni otantakoko koskee myös raskaana olevia äitejä ja lapsia.

– Ei ole syytä olettaa, etteivät rokotteet toimisi.

Cooke ei ota kantaa siihen, estävätkö rokotteet viruksen leviämisen vai lieventävätkö ne ainoastaan taudin oireita.

– Pyydämme yhtiöitä tutkimaan tätä.

EU-parlamentin jäsenet esittivät tunteikkaita puheenvuoroja rokotteista. Erityistä huolta herätti Astra Zenecan ilmoitus siitä, ettei se toimita luvattua määrää rokotteita.

– Viimeistä sanaa ei ole sanottu, meitä ei ole kohdeltu reilusti, sanoo EPP-ryhmää edustanut Peter Liese.

Cooke muistutti, ettei lääkevirasto neuvottele rokotesopimuksia, vaan sen tekee EU-komissio.

– Olette näheent, miten vakavasti, komissio ottaa viivästykset. EMA puolestaan tekee kaikkensa, jotta rokotteiden lisätuotantoa voidaan helpottaa.

Renew-ryhmän EU-parlamentaarikko Nils Torvalds muistutti, että koronavirus on surmannut yli puoli miljoonaa eurooppalaista.

– Jos lykätään rokottamista kolmella kuukaudella, kuolleiden määrä kasvaa sadalla tai kahdella sadalla tuhannella. Puhutaan vakavasta ongelmasta. Tässä tanssitaan haudoilla.