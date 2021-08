EU:n lääkevirasto hyväksyi rokotteiden tuotannon lisäyksen

Euroopan Unionin lääkevirasto EMA on hyväksynyt Pfizer/BioNTechin ja Modernan rokotteiden tuotantokapasiteetin lisäyksen.

Pfizer/BioNTechin rokotteelle hyväksyttiin yksi uusi tuotantolinja Saint Rémy sur Avren kaupungissa Ranskassa ja toinen Marburgin tehtaalla Saksassa. Linjat lisäävät vuoden 2021 tuotantokapasiteettia yhteensä jopa 461 miljoonalla annoksella.

Modernan rokotteelle hyväksyttiin uusi tuotantolinja Yhdysvaltain Bloomingtonissa. Heinäkuun lopulla hyväksyttyjen kahden muun tuotantolinjan kanssa rokotteen tuotantokapasiteetti nousee 40 miljoonalla annoksella vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Päätökset eivät vaadi Euroopan komission hyväksyntää vaan linjat voivat aloittaa tuotantonsa välittömästi.

