EU:n koronatodistus käyttöön ensi viikolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Omakannasta saa EU:n koronarokotustodistuksen 22. kesäkuuta lähtien.

Kansallinen koronarokotustodistus vaihtuu EU:n koronarokotustodistukseen Omakannassa automaattisesti. Myös esimerkiksi puhelimeen tallennettu tai Omakannasta paperille tulostettu kansallinen koronarokotustodistus kannattaa vaihtaa EU:n koronarokotustodistukseen, joka on EU-maissa paremmin tunnettu.

Yli 90 prosentille rokotetuista voidaan jo muodostaa koronarokotustodistus. Eräiltä alueilta tiedot tulevat Omakantaan viiveellä myös kesäkuussa, joten rokotustodistukset eivät vielä näy aivan kaikille rokotetuille henkilöille. Jatkossa todistus on saatavilla Omakannasta viimeistään viiden vuorokauden kuluessa rokotuksesta, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo.

Tavoitteena on, että myös muut EU:n koronatodistuksista eli todistuksen koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa Omakannasta 14.7. alkaen.

Kaikki EU:n koronatodistukset ovat kansalaisille maksuttomia ja todistuksissa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Henkilöt, jotka eivät käytä Omakantaa, voivat tällä hetkellä saada terveydenhuollosta muun todistuksen koronarokotuksesta, jos todistus esimerkiksi matkustamiseen välttämättömästi tarvitaan.

Terveydenhuollon ammattilaiset saavat heinäkuussa käyttöönsä kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun, jolla varmistetaan EU:n koronatodistuksen saatavuus myös niille henkilöille, jotka eivät käytä Omakanta-palvelua.

Jatkossa Omakannasta voi saada todistuksen myös muista rokotuksista.

Tavoitteena helpottaa turvallista ja vapaata liikkuvuutta

EU:n koronarokotustodistusta voidaan käyttää rajanylitystilanteissa EU-alueella. EU:n tavoitteena on helpottaa turvallista ja vapaata liikkumista EU:n koronatodistuksilla. EU-jäsenmaat päättävät itse muut tarkemmat käyttötarkoitukset.

Henkilön on ennen matkaa selvitettävä itse, millaista todistusta kohdemaa vaatii. EU-maat ottavat EU:n koronatodistukset (EU digital COVID certificate) ja niiden lukusovellukset käyttöön eriaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että EU-mailla ei välttämättä ole täysin samaan aikaan valmiuksia antaa ja varmistaa todistuksia.

Muiden todistusten osalta EU-maat päättävät itse, mitä todistuksia ne hyväksyvät maahan saapuvilta.

Ministeriön mukaan yleisesti matkustamista on yhä syytä vakavasti harkita, koska koronatilanne on huono useissa maissa. Lisäksi ennen matkalle lähtöä on tarkistettava huolella kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus.

EU:n koronatodistusten sisältö ja oikeellisuus voidaan tarkastaa digitaalisella lukusovelluksella. Suomessa lukusovellus on käytettävissä 1. heinäkuuta, ja jatkossa sitä voivat käyttää terveysviranomaiset, rajaviranomaiset sekä virka-apuviranomaiset, kuten poliisi ja puolustusvoimat.