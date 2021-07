EU:n koronatodistuksen saa nyt verkosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronatestitodistus ja sairastetun taudin todistus löytyvät Omakanta-palvelusta.

EU:n koronatestitodistus ja todistus sairastetusta taudista ovat keskiviikosta lähtien saatavilla Omakanta-palvelusta.

Aiemmin saaduista rokotteista on saanut todistuksen Omakannan kautta jo kesäkuun 22. päivästä lähtien. Asiakirjaa voi käyttää EU-alueella rajanylitysten yhteydessä.

Tavoitteena on helpottaa turvallista ja vapaata liikkumista. Kukin EU-maa voi itse päättää todistuksen mahdollisista muista käyttötarkoituksista.

Koronarokotustodistus näkyy Omakannassa rokotuksen jälkeen. Todistuksessa näkyvät viimeisimpänä saadun rokotteen valmistenimi, antopäivä ja rokoteannosten määrä. Jos on saanut kaksi rokotusta, vain jälkimmäisen rokoteannoksen valmistenimi näkyy todistuksessa.

Testitulostodistuksen saa Omakantaan, kun on käynyt koronatestissä ja saanut siitä tuloksen. Todistus näkyy Omakannassa uusimman testituloksen perusteella.

Todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa, jos on sairastanut koronan ja sairastuminen on varmistettu positiivisella PCR-testituloksella. Koronatestejä on kahdenlaisia: PCR-testejä ja pikatestejä (antigeenitesti). Pikatestin tulos ei kelpaa todistamaan sairastettua koronavirustautia.

Ulkomaille matkustamista varten tehtävät testit ovat maksullisia, ja ne on hankittava yksityiseltä terveydenhuollolta.

Suomeen palaamisen yhteydessä testi on maksuton ja julkisen terveydenhuollon piirissä. Testin voi varata esimerkiksi FINENTRY-palvelun kautta.

EU-maiden tämänhetkisiä koronarajoituksia voi seurata Re-open EU -sivuston kautta.