EU:n keskustaoikeisto: Venäjä suljettava pois Euroopan taloudesta

EU-parlamentin suurin ryhmä, keskustaoikeistolainen EPP tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaa vastaan.

EPP:n mukaan Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta, erityisesti YK:n peruskirjaa ja Helsingin päätösasiakirjaa.

EPP vaatii presidentti Vladimir Putinia lopettamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki aggressiiviset toimet ja vetämään kaiken sotilaskaluston, henkilöstön ja joukot pois Krimiltä ja Itä-Ukrainasta.

– Ukrainan kahden separatistisen alueen tunnustaminen on räikeä kansainvälisen oikeuden, Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja Minskin sopimusten loukkaus. EU:n reaktion on oltava välitön. On hyväksyttävä uusi pakotepaketti, jonka tavoitteena on sulkea Venäjä asteittain pois Euroopan taloudesta ilman kompromisseja, sanoo EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber.

Hän odottaa neuvoston toimivan asiassa ripeästi.

EPP-ryhmän ulkoasioiden varapuheenjohtaja Rasa Juknevičienė toteaa, että hyökkäämällä Ukrainaan Vladimir Putin on heittänyt oman maansa taaksepäin useita vuosikymmeniä.

– Kaikki hänen monet naamionsa ovat nyt alhaalla. Putin ja hänen edustajansa pitäisi tuomita kansainvälisessä tuomioistuimessa, hän sanoo.

– Vaadimme nyt EU:n jäsenvaltioita aktivoimaan välittömästi yhteistyössä demokraattisen maailman kanssa asettamaan täysimittaiset pakotteet ja antamaan Ukrainalle täyden tuen – poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen, hän jatkaa.

Juknevičienėn mukaan Putin päätti sulkea diplomatian polun ja vahvisti roolinsa Euroopan suurimpana hyökkääjänä.

– Euroopan on otettava kantaa sitä vastaan uhrin puolesta. Tämä on Euroopan moraalinen ja historiallinen velvollisuus. Ukraina on suvereeni ja itsenäinen valtio, joka on vapaa määrittämään sen tulevaisuuden. Ukrainan kansalla on oikeus elää vapaudessa ja rauhassa, hän sanoo.