EU:n kehitysministerit keskustelevat koronasta

Kokouksen aiheita ovat pandemian vaikutukset Afrikassa ja unionin toimet.

EU:n kehitysministereiden kokous järjestetään 29. syyskuuta videoyhteydellä. Suomea kokouksessa edustaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).

Kokouksen aiheita ovat koronapandemian vaikutukset Afrikassa ja EU:n toimet sekä EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren suhteita koskevat Post-Cotonou-sopimusneuvottelut.

Lisäksi kokouksessa kuullaan Maailman ruokaohjelman (WFP) pääjohtajan David Beasleyn puheenvuoro.

Kokouksessa haetaan keinoja, joilla EU voi vastata Team Europe -lähestymistavallaan pandemian seurauksiin Afrikassa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Pelkona on, että Afrikan valtiot ajautuvat taloudelliseen taantumaan, minkä seurauksena köyhyys mantereella lisääntyy.

– Suomi on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa painottanut elpymistoimien ilmastoystävällisyyttä ja kestävyyttä – Building Back Better and Greener. Suomi korostaa erityisesti investointeja, joilla vahvistetaan nuorten mahdollisuuksia ja yhteiskuntien kestävyyttä niin talouden kuin terveyden osalta, ministeri Skinnari toteaa tiedotteessa.

– Näitä pidämme esillä myös EU-keskusteluissa.

EU:n Team Europe -tukipaketista oli kesään mennessä kohdennettu Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan noin viisi miljardia euroa.

– Jos komissio, jäsenmaat, Euroopan investointipankki ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki yhdistävät toimensa – Team Europe – on meillä oikeasti mahdollisuus kääntää kehityksen suunta. Samalla vahvistamme EU:n asemaa kansainvälisenä toimijana, mille on nyt erityisen suuri tilaus, ministeri Skinnari sanoo.

Kokouksessa kuullaan myös komissaari Jutta Urpilaisen katsaus meneillään olevista neuvotteluista EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välillä koskien Post-Cotonou-sopimusta.

Lisäksi kokouksessa pohditaan keinoja kohdentaa EU:n kehitysyhteistyötä Valko-Venäjälle.