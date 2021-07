EU:n karmea rokotekartta: Vain Suomi ja Bulgaria punaisena

Suomi on jäänyt jälkeen useista Euroopan maista väestön suojaamisessa kahdella rokoteannoksella koronavirusta vastaan.

Täysi rokotussarja on erityisen tärkeä muun muassa Pietarin kisaturistien mukana levinneen deltavariantin ehkäisyssä. Jo yhden rokotuksen uskotaan antavan kohtuullisen suojan vakavaa tautikuvaa vastaan.

Euroopan tautikeskus ECDC:n tilastojen mukaan aikuisista toisen annoksen on saanut Alankomaissa 44,1 prosenttia, Saksassa 42,3 prosenttia, Tanskassa 39,9 prosenttia ja Ruotsissa 38,1 prosenttia.

Suomessa toisen annoksen on saanut aikuisista vain 23 prosenttia ja koko väestöstä 18,1 prosenttia. Euroopan häntäpäässä ovat lisäksi Romania ja Bulgaria, joissa toisen annoksen on saanut vasta 28,6 ja 14,6 prosenttia väestöstä.

Taustalla on päätös keskittyä ensimmäisen annoksen antamiseen mahdollisimman suurelle osalle väestöä. Tämän osalta rokotuskattavuus on Suomessa 61 prosenttia koko väestöstä.

Yhdysvalloissa toisen annoksen on saanut tähän mennessä 47 prosenttia väestöstä ja 57,9 prosenttia aikuisista.

Percent of the population (incl. kids) fully vaccinated as of 1st July across the US and the EU. Fully vaccinated means that a person received all necessary vaccination shots (in most cases two doses). Herd immunity is achieved at 60-70%. Source: https://t.co/6O6NIuw3sn pic.twitter.com/6nGQD9y1yE

— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) July 2, 2021