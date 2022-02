EU:n ilmastopaketti lisää meriliikenteen kustannuksia – Suomi kärsimässä muita enemmän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri Timo Harakan mukaan esitys on erinomainen mahdollisuus Suomen ilmastoteollisuudelle.

Euroopan komission esittämä EU:n ilmastopaketti lisää meriliikenteen kustannuksia, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Suomessa nämä kustannukset ovat mahdollisesti suuremmat kuin verrokkimaissa, ministeriö toteaa tiedotteessa.

Ehdotusten on arvioitu lisäävän Suomen meriliikenteen kustannuksia 300–600 miljoonaa euroa vuosittain 2026–2030, 400–800 miljoonaa 2030–2034, 600–1 100 miljoonaa euroa 2035–2039 ja 1 000–1 700 miljoonaa euroa vuonna 2040.

Näistä kustannuksista talvimerenkulun aiheuttama osuus olisi yhteensä 20–50 miljoonaa euroa vuonna 2030 ja 40–100 miljoonaa euroa vuonna 2040.

Meriliikenteen kustannusten lisääntyminen nostaa ulkomaankaupan kustannuksia, mikä voi heikentää koko kansantaloutta. Ministeriön mukaan merenkulun kustannukset voivat muodostua Suomelle suuremmiksi kuin verrokkimaille, sillä Suomi sijaitsee kaukana päämarkkinoistaan ja talvimerenkulku lisää kustannuksia.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan neuvotteluissa on löydettävä tasapaino, jossa “kustannustehokkaimmat keinot edistävät sekä innovaatioita että ilmastotavoitteita”.

– Meidän on varmistettava, että suomalaiset yritykset voivat luoda uutta kestävää liiketoimintaa. Suomessa on jo edistyksellistä osaamista meriliikenteessä. Tämä on erinomainen mahdollisuus Suomen teollisuudelle, Harakka sanoo tiedotteessa.

Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tähän tavoitteeseen pyritään EU:n ilmastopaketin aloitteilla, jotka Euroopan komissio esitteli heinäkuussa 2021.