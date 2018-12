EU:n huippukokouksessa puidaan rahanjakoa ja Brexitiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brysselissä keskustellaan muun muassa Brexitistä, rahanjaosta, siirtolaisista ja Ukrainasta.

EU-maiden johtajat kokoontuvat torstaina Brysseliin vuoden viimeiseen huippukokoukseen. Brexitin lisäksi asialistalla on paljon tärkeitä asioita.

Britannian konservatiivipuolueen puheenjohtaja, pääministeri Theresa May on ollut vaikeuksissa Brexit-neuvotteluiden vuoksi. Hän veti tiistaina Brexit-äänestyksen pois parlamentista, kun neuvotellulle sopimukselle ei olisi saatu enemmistöä. May sai kuitenkin enemmistön taakseen puolueensa luottamusäänestyksessä.

EU-johtajat käsittelevät tulevien vuosien rahankäyttöä. Rahoituskehyksillä määritellään rajat Euroopan unionin talousarviolle seitsemäksi vuodeksi. Rahoituskehyksien päätöksen odotetaan siirtyvän ensi syksyyn Suomen puheenjohtajakaudelle.

Huippukokouksessa on tarkoitus käydä alustavia keskusteluja Ranskan ja Saksan ehdotuksesta, jonka mukaan EU:n talousarviosta korvamerkittäisiin rahoitusta euroalueen kehittämiseen. Tarkoituksena olisi edistää euroalueen kansantalouksien lähentymistä ja euromaiden kustannuskilpailukykyä rakenteellisin uudistuksin.

EU:n turvapaikkajärjestelmän kehittäminen on yksi vaikeimmista asioista kokouksen asialistalla. Jäsenmaiden pitäisi sopia siitä, miten ihmisiä rekisteröidään ja kuinka paljon eri jäsenvaltiot ottavat turvapaikanhakijoita vastaan. Myös Euroopan raja- ja merivartioston Frontexin resurssien lisääminen on agendalla.

Lisäksi Asovanmeren ja Kertshinsalmen tapahtumien odotetaan nousevan esiin kokouksessa. EU-maat ovat tuominneet Venäjän voimankäytön Ukrainaa kohtaan. Samalla keskustellaan talouspakotteiden jatkamisesta.