”EU:n harkittava pakotteita” – Aleksei Navalnyin pidätys suututtaa

Maailmalla vaaditaan venäläisen oppositiovaikuttajan vapauttamista.

Useat maailman johtajat ovat vaatineet Venäjää vapauttamaan oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin, joka otettiin kiinni heti hänen saavuttuaan Moskovaan sunnuntaina, kertoo The Moscow Times.

Navalnyitä hoidettiin pitkään Berliinissä sen jälkeen, kun hänet myrkytettiin viime elokuussa Siperiassa venäläisellä Novitshok-hermomyrkyllä.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo:

– Panemme merkille erittäin huolestuneina, että tämä pidätys on viimeisin yritys hiljentää Navalnyi, muut oppositiohahmot ja Venäjän viranomaisia kritisoivat riippumattomat äänet.

– Itsevarmat poliittiset johtajat eivät pelkää kilpailevia ääniä, eivätkä he turvaudu väkivaltaan tai kiinniota väärin perustein poliittisia vastustajia, hän tviittasi.

Jake Sullivan, Yhdysvaltain tulevan presidentin Joe Bidenin kansallinen turvallisuuden neuvonantaja:

– Navalnyi pitää vapauttaa heti, ja häntä vastaan tehdyn törkeän murhayrityksenä takana olevat tahot pitää saattaa vastuuseen. Kremlin hyökkäykset Navalnyitä vastaan ovat sekä ihmisoikeusrikkomuksia että loukkauksia äänensä kuuluviin haluavia venäläisiä vastaan, hän totesi Twitterissä.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova kehotti Facebookissa muita maita kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta.

– Älkää loukatko suvereenien valtioiden kansallista lainsäädäntöä ja huolehtikaa omien maidenne ongelmista, Zakharova totesi.

EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Josep Borrell:

– Venäjän viranomaisten pitää kunnioittaa Aleksei Navalnyin oikeuksia ja vapauttaa hänet välittömästi. Oikeuslaitoksen politisointia ei voi hyväksyä, hän tviittasi.

Ranskan ulkoministeriö:

– Ranka on erittäin huolissaan Navalnyin pidätyksestä Venäjällä. Ranka seuraa valppaasti eurooppalaisten kumppaniensa kanssa Navalnyin tilanteen kehittymistä ja vaatii hänen välitöntä vapauttamistaan, ministeriö totesi Twitterissä

Latvian, Liettuan ja Viron ulkoministeriöt:

– EU:n pitää reagoida nopeasti. Jos Navalnyiä ei vapauteta, EU:n pitää harkita pakotteiden asettamista Venäjälle, yhteistviitissä todettiin.

Aleksei Navalnyi myrkytettiin elokuussa Siperiassa venäläisellä Novitshok-hermomyrkyllä. Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän ja sen mediakumppanien selvityksen mukaan murhayrityksen takana oli myrkkyihin erikoistunut salainen FSB:n yksikkö. Sen on kerrottu varjostaneen Navalnyitä siitä lähtien kun hän ilmoitti pyrkivänsä Venäjän presidentiksi vuonna 2017. Yksikön jäsenten on kerrottu matkustaneen viimeisen kolmen vuoden aikana yli 30 kertaa samaan aikaan samoihin paikkoihin kuin Navalnyin.

Navalnyitä hoidettiin myrkytyksen jälkeen kuukausitolkulla Berliinissä. Pieleen mennyt murhayritys on tehnyt Navalnyistä maailmalla tunnetumman kuin koskaan.

