”EU:n elvytystuen oltava lainamuotoista ja ehdollista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n ja keskustan edustajien mukaan EU:n elvytysrahaston tuen on oltava ensisijaisesti lainamuotoista.

Eduskunnan suuren valiokunnan jäsenten Eveliina Heinäluoman (sd.) ja Jouni Ovaskan (kesk.) mukaan Sanna Marinin (sd.) hallitus on pääministerin ja valtiovarainministerin johdolla tuonut selvästi esille Suomen hallituksen EU-linjaa.

– Suomen etuna on EU:n ja euroalueen vakaus sekä nopean elpymisen tie. Samanaikaisesti hallitus on painottanut, että kriisin keskelläkin jäsenmaiden tulee sitoutua vastuulliseen taloudenpitoon ja noudattaa periaatetta, jossa jokainen maa on vastuussa omista veloistaan.

– Kriisinkin keskellä on syytä muistaa, että myös se on arvokasta, että on olemassa maita, jotka ovat pyrkineet noudattamaan EMU-kriteerejä. Jos näin ei olisi, ei olisi myöskään nykyisenkaltaista kykyä auttaa, kansanedustajat muistuttavat.

Heinäluoman ja Ovaskan mukaan pitkällä aikavälillä on tärkeää, että jäsenmaat noudattavat vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä.

– Vastuulliseen talouspolitiikkaan kuuluu, että myös tarvittavia rakenneuudistuksia ja tulevaisuusinvestointeja tehdään. Jokainen velka on maksettava takaisin jossain kohtaa.

EU:n komissiolta odotetaan tällä hetkellä esitystä unionin jäsenmaiden taloudelliseen elpymiseen suunnattavasta elpymisrahastosta. Rahaston koosta, käyttökohteista, mallista tai kestosta ei ole vielä tarkempia yksityiskohtia.

Saksan ja Ranskan esitys 500 miljardin euron elvytysrahastosta ei saa sellaisenaan kansanedustajakaksikolta tukea. He myös peräävät elpymisrahaston rakentamista oikeudellisesti kestävälle pohjalle.

Heinäluoman ja Ovaskan mukaan Suomen pitää muodostaa kantansa komission esitykseen omista lähtökohdistaan ja tavoitteistaan.

– Suomelle on tärkeää, että koko Eurooppa nousee nykyisistä vaikeuksista, ja että kaikki jäsenmaat sitoutuvat vastuulliseen valtiontalouden hoitoon. Pidämme tärkeänä, että myönnettävänä tuki on ensisijaisesti lainamuotoista, selkeästi ehdollista ja huomio on työllisyyden vahvistamisessa, talouden uudistamisessa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Nyt tehtävän ratkaisun tulee olla Suomen vastuiden osalta tarkkarajainen ja kansalaisten nähtävissä sekä sopeutua eduskunnan perustuslakivaliokunnan reunaehtoihin, kansanedustajat sanovat.