Elpymisrahastosta uusi esitys kompromissiksi

EU-johtajien huippukokous jatkuu Brysselissä jo neljättä päivää. Neuvotteluissa ei ole edelleenkään päästy yhteisymmärrykseen rahaston koosta, avustusten määrästä ja rahaston oikeusvaltiota käsittelevistä vaatimuksista.

Financial Timesin neuvotteluista saamien tietojen mukaan neuvottelujen keskeisin kiista koskee tällä hetkellä 50 miljardin euron kokoista pottia. EU:n niin kutsuttu nuuka nelikko eli Itävalta, Hollanti, Tanska ja Ruotsi esittivät neuvottelujen alussa vaatimuksen, jonka mukaan vastikkeettomien tukien osuus ei saa olla EU:n elpymisrahastossa enempää kuin 350 miljardia euroa.

Samassa yhteydessä elpymisrahaston kokonaispotti laskettaisiin 700 miljardiin euroon. Suomi on tukenut nelikon esitystä.

Ranska, Saksa, Italia ja Espanja ovat ilmoittaneet kipurajakseen tukien osalta 400 miljardia euroa. Tämän matalampaan osuuteen ei suostuta.

Alkuperäisessä esityksessä vastikkeettomien tukien osuus oli 500 miljardia ja lainan 250 miljardia euroa.

Viimeisimpien tietojen mukaan Eurooppa-Neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on ehdottanut osapuolille kompromissiratkaisua, jossa avustusten osuus olisi 390 miljardia.

Huolimatta siitä, että ehdotusten välillä on vain 50 miljardia euroa, eivät neuvottelut toistaiseksi näytä etevän. Tilanteen on kerrottu ”juuttuneen umpikujaan”. Liikkuminen siitä vaatisi diplomaattien mukaan ”liikettä molemmilta puolilta” tai riskiä päättyä epäonnistumiseen.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.) kommentoi Ylen ykkösaamussa mahdollisuutta siitä, ettei sopua elpymisvälineestä saada huippukokouksessa aikaan. Hänen mukaansa viivästyminen tarkoittaisi sitä, että koko seitsemänvuotinen EU:n rahoituskehys jäisi auki. Tällä voisi hänen mukaansa vahingollisia vaikutuksia esimerkiksi Suomen maataloustuille.

Pitkittyneet neuvottelut ovat Politicon ja Euronewsin mukaan aiheuttaneet ainakin Ranskan presidentti Emmanuel Macronissa ja Saksan liittokansleri Angela Merkelissä turhautumista. Heidän kerrotaan olevan tyytymättömiä nuukan nelikon toimintaan.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Emmanuel Macronin kerrotaan muun muassa avoimesti arvostelleen Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzia tämän poistuttua neuvotteluista puhumaan puhelua. Macron oli kuvannut Kurzia ”huonokäytöksiseksi” ja syyttänyt tätä lehdistön mielistelystä.

Frugals and Finns convene at 1.30am. No drinks, just few cherries to share between them. Very on brand pic.twitter.com/PCHv7gNmeU

— mehreenkhn (@MehreenKhn) July 19, 2020