EU:n elpymispaketista pääministerin ilmoitus ensi viikolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puhemiehen mukaan neuvottelutulos on tasoltaan ja periaatteiltaan erittäin merkittävä.

Eduskunta saa pääministerin ilmoituksen heinäkuussa pidetyn EU:n huippukokouksen neuvottelutuloksesta ensi viikon keskiviikkona 9. syyskuuta. Neuvottelutulos sisältään EU:n elpymispaketin ja monivuotisen rahoituskehyksen.

– Itse pidän todella tärkeänä, että eduskunnassa käsitellään heti syysistuntokauden alussa huippukokouksessa syntynyttä neuvottelutulosta, eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) sanoi syysistuntokauden avajaistiedotustilaisuudessa.

Vehviläisen mukaan paketti on paitsi tasoltaan niin myös periaatteellisesti erittäin merkittävä kokonaisuus.

– Siksi sitä on käsiteltävä valiokuntien lisäksi suuressa salissa, Vehviläinen perusteli.

Puhemies totesi, että eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi heinäkuussa neuvottelutavoitteet, joiden mukaan hallitus on toiminut.

Hallitukselta mittava lainsäädäntösuunnitelma syksylle

Vehviläinen kertoi, että eduskunnan syysistuntokausi aloitetaan koronaolosuhteissa, mutta yllätyksiä voi tulla matkaan.

– Meille on syntynyt lainsäädäntövelkaa ja meidän on ryhdyttävä purkamaan sitä nyt, Vehviläinen sanoi.

Lainsäädäntövelka syntyi viime keväänä, kun eduskunnassa keskityttiin vain koronaesityksiin ja muutamiin muihin kiireellisiin lakiesityksiin.

Hallitus antoi viime viikolla lainsäädäntösuunnitelman, joka on Vehviläisen luonnehdinnan mukaan mittava. Hallitus aikoo antaa 168 lakiesitystä syysistuntokaudella ja lisäksi eduskunta aloittaa ensi vuoden budjetin käsittelyn 6. lokakuuta.

Käsiteltävistä lakiesityksistä Vehviläinen nosti esille sosiaali- ja terveysvaliokunnasta asiakasmaksulain sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon.

Sote-uudistusta koskeva lakipaketti aiotaan antaa eduskunnalle joulukuussa, ja se on tarkoitus käsitellä kevätistuntokaudella.

Puhemies arvioi, että ensi huhtikuussa pidettävät kuntavaalit lämmittävät tunnelmaa eduskunnassa.

Etä-äänestämisen tiellä vielä monta kynnystä

Vehviläinen kertoi, että eduskuntaryhmät pohtivat tällä viikolla, miten kansanedustajien määrää täysistuntosalissa voitaisiin nostaa turvallisesti. Tällä hetkellä täysistuntosalissa saa olla kerrallaan 50 kansanedustajaa.

– Ryhmät käsittelevät asiaa huomenna, Vehviläinen sanoi.

Hän huomautti, että yksikään kansanedustaja ei ole sairastunut koronatautiin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta käsittelee parhaillaan eduskunnan työjärjestyksen väliaikaista muutosta, joka mahdollistaisi etä-äänestykset.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoi, että täysistuntojen osalta puhelinäänestys on todettu käytännössä liian paljon aikaa vieväksi.

– Puhelinäänestys edellyttäisi sitä, että meidän virkamiehet soittaisivat edustajille. Tätä on testattu ja testeissä todettu, että puolisen tuntia menee yhteen äänestykseen. Jos ajatellaan esimerkiksi joulukuun satoja budjettiäänestyksiä, niin ei voi tulla kyseeseen, että siirryttäisiin silloin puhelinäänestyksiin, Paavola sanoi.

Paremmaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut se, että kansanedustajat voisivat äänestää työasemiltaan eli omilta tietokoneiltaan, joista äänet siirtyisivät täysistuntosalin äänestysjärjestelmään.

– Nämä ovat kaikki vielä valmisteluvaiheessa. Tässä on laaja testaus edessä ja myös edustajien on osallistuttava testauksiin. Monta kynnystä on vielä edessä, Paavola sanoi.