EU:n Brexit-johtaja kohahdutti EU-vastaisella puheellaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Michel Barnier sanoo, että EU-tuomioistuin päättää liikaa maahanmuutosta. Suomalaismepin mielestä puhe osoittaa huonoa harkintaa.

EU:n entinen Brexit-neuvottelija Michel Barnier on herättänyt EU-piireissä huomiota isänmaallisella puheellaan. Hän sanoi torstaina Nîmesissä Ranskassa, että EU-tuomioistuimella ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella on liikaa valtaa ranskalaisiin tuomioistuimiin nähden. Hänen mielestään Ranskan tulee saada takaisin ”laillinen itsemääräämisoikeutensa”. Barnier esitti myös, että Ranskan tulee järjestää kansanäänestys maahanmuutosta.

– Tämän takia olemme ehdottaneet, että ensi vuoden parlamenttivaalien yhteydessä järjestetään kansanäänestys, jossa on kaksi teemaa: parlamentaarinen valvonta maahanmuuttokiintiöille ja vapaus siihen, että voimme tulkita maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, Barnier muotoili.

Hän sanoi olevansa huolissaan Ranskan aseman heikentymisestä.

– Meidän täytyy lisätä Ranskan vaikutusvaltaa. On tärkeää tuoda tasapainoa Saksan vaikutusvallalle, joka hallitsee tilannetta.

Barnier on ilmoittanut pyrkivänsä Ranskan konservatiivipuolueen presidenttiehdokkkaaksi. Mielipidemittausten mukaan hänen mahdollisuutensa tulla valituksi ensi kevään vaaleissa ovat pienet: nykyistä presidenttiä Emmanuel Macronia kannatti syyskuun alussa tehdyssä mittauksessa 28 prosenttia ranskalaisista ja Barnieria vain 11 prosenttia.

Barnier toimi EU:n pääneuvottelijana, kun Britannia ja EU neuvottelivat Britannian EU-erosta eli Brexitistä. Brittiläinen Express-lehti tekikin tuoreeltaan pilaa Barnierista laittamalla tämän suuhun sanat ”France must take back control”, joka tarkoittaa, että Ranskan täytyy saada päättää itse omista asioistaan. Brexitin kannattajien iskulause oli ennen Brexit-kansanäänestystä täsmälleen sama, vain maa on nyt vaihtunut.

EU-parlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) pitää Barnierin lausuntoa huonosti harkittuna.

– Tämä on todella erikoinen veto, vaikka se onkin suunnattu Ranskan yleisölle ja puolueväelle. Toivottavasti se jää virheliikkeeksi, josta Barnier palaa integraatiota tukevaan linjaan.

Barnier edustaa keskustaoikeistolaista EPP-ryhmää, johon Suomesta kuuluvat kokoomus ja kristilliset. Erityisen outona Virkkunen pitää sitä, että Barnier kyseenalaistaa EU-tuomioistuimen aseman, koska EPP on viime vuosina halunnut päinvastoin vahvistaa sitä. Syynä EPP-linjaukseen on muun muassa se, että osa jäsenmaista on pyrkinyt irtaantumaan oikeusvaltioperiaatteesta, joka kuuluu EU:n perusarvoihin. Tosin Virkkunen muistuttaa, että Barnier kytki puheessaan EU-tuomioistuimen maahanmuuttoon eikä oikeusvaltioon.

Osoittaako Barnierin puhe sen, että poliitikon puhe usein muuttuu, kun hän siirtyy EU-ympyröistä kotimaansa sisäpolitiikkaan?

– Toivottavasti ei. Vastuullisten poliitikkojen pitää ajaa samaa linjaa EU:ssa ja kotimaassaan. Ilmeisesti presidenttikamppailu Ranskassa vaatii profiloitumista, mutta en usko, että tämä oli hyvä liike siltä kannalta, Virkkunen vastaa.

Hän toteaa, että oman suvereniteetin korostaminen kuuluu ranskalaiseen kulttuuriin. Turvallisuus- ja teollisuuspolitiikassa Ranska toimii jopa protektionistisesti, mutta yleensä vastapuolena on Yhdysvallat eikä Saksa.

– EU:ssa Saksan ja Ranskan akseli on todella tärkeä, eikä siihen kuulu, että keskenään ne kamppailevat vallasta, Virkkunen toteaa.

Twitter-tilillään Barnier toteaa edelleen olevansa ”patriootti ja eurooppalainen”. Torstai-iltana hän jarrutteli itsekin omasta puheestaan syntynyttä kohua. Hän kehotti ihmisiä pysymään rauhallisina ja hänen puolueensa poisti tviitin, jossa Barnier puhui kansallisesta suvereniteetista.

Restons calmes ! Pour éviter toute polémique inutile et comme je l’ai toujours dit très précisément, ma proposition de « bouclier constitutionnel » ne s’appliquera qu’à la politique migratoire. Relire ma tribune publiée le 28 juillet dernier: https://t.co/Fy4jZcIx96 — Michel Barnier (@MichelBarnier) September 9, 2021