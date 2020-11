EU:lta toinen elvytyspaketti? Mepit erimielisiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petri Sarvamaan mukaan ei valitettavasti voi olla varma, etteikö tällainen nouse esiin.

Suomalaismepit ovat erimielisiä siitä, valmisteleeko EU uutta elvytysrahastoa koronakriisin torjumiseksi. EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) sanoo, ettei toista pakettia ole tulossa.

– Sellaista ei ole tulossa eikä suunnitteilla, eikä se ehtisikään. Koronan hoito on nyt parasta koronatalouspolitiikkaa, mitä voimme tehdä, Pietikäinen sanoi perjantaina eduskunnan suuren valiokunnan kuulemisessa.

EU-maiden päämiehet hyväksyivät kesällä 750 miljardin euron suuruisen elvytysrahaston, jolle toinen paketti olisi jatkoa. Ensimmäisen paketin avustusrahoja ei vielä ole jaettu jäsenmaille.

Pietikäisen puoluetoveri Petri Sarvamaa (kok.) ei pidä uutta pakettia mahdottomana.

– Valitettavasti en voi olla varma, etteikö tällainen nouse esiin ensi vuoden puolella. Se riippuu siitä, miten Euroopan taloudellinen tilanne etenee.

Sarvamaa sanoo yhtyvänsä keskustameppi Mauri Pekkarisen arvioon siitä, että toinen kierros ”ei mene yhtä helposti”. Hän viittaa siihen, että viimekesäinen elvytyspaketti herätti jäsenmaissa vastustusta. Esimerkiksi Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska vaativat, että paketista myönnetään pelkästään lainoja. Lopputulos kuitenkin oli, että suoria tukia maksetaan 500 miljardia euroa.

Pekkarinen puolestaan muistuttaa, että viime huhtikuussa EU hyväksyi myös koronan takia hätäapupaketin, joka on eri asia kuin kesän elvytyspaketti. Hätäpaketin suuruus on 540 miljardia euroa, josta lainojen osuus on 240 miljardia. Pekkarisen mukaan ”vielä tänä päivänäkään” jäsenmaat eivät ole nostaneet yhtään euroa 240 miljardin euron lainamuotoisesta osuudesta.

– Se raha ei ole kelvannut kenellekään.

Hänen mukaansa syynä on se, että jäsenmaat odottavat ensin tietoa siitä, paljonko ne saavat avustuksia ennen kuin lähtevät lainaamaan rahaa.

Pekkarinen pohtii myös, mihin tarkoituksiin jäsenmaat laittavat saamansa rahat.

– Miten ne lyhyessä ajassa ehtivät käyttää järjellisesti kaikki rahat.

EU-parlamentaarikko Laura Huhtasaari (ps.) uskoo, että toinen elvytyspaketti tulee.

Maataloustuottajia edustavan MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila totesi perjantaina Lännen Medialle, että EU aloittaa keskustelut toisesta elvytyspaketista vuodenvaihteen jälkeen. Hänen mukaansa Ranska ajaa uutta pakettia.

Huhut toisesta paketista alkoivat levitä pian sen jälkeen, kun ensimmäinen paketti oli kesällä hyväksytty. Vauhtia huhuille antoi Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarden lokakuinen ehdotus, että elvytysrahastosta tehtäisiin pysyvä. EKP ei osallistu päätöksiin elvytyspaketeista, vaan EU-jäsenmaat ja EU-parlamentti päättävät niistä.