EU:lta mittava tukipaketti Ukrainalle 

Euroopan unioni on myöntämässä uuden tukipaketin Ukrainalle, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Twitterissä.

Von der Leyenin mukaan tukipaketin koko on noin 1,2 miljardia euroa. Tämän lisäksi EU lisää kahdenvälistä apua Ukrainalle 120 miljoonalla eurolla.

– Tämä auttaa Ukrainaa nyt vastaamaan konfliktin aiheuttamiin rahoitustarpeisiin ja tukemaan maan selviytymiskykyä, von der Leyen kirjoittaa.

Von der Leyenin mukaan paketti pitää sisällään erilaisia hätälainoja ja lainojen takauksia, joilla on tarkoitus tukea Ukrainaa pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä.

EU ryhtyy myös työstämään uutta rahoitusapuohjelmaa, jonka tarkoitus on houkutella Ukrainaan lisää investointeja. Tavoite on kasvattaa investointeja yli kuudella miljardilla eurolla.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.

I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022