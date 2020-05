EU:lta miljardihanke koronarokotteen löytämiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotteita ja hoitoja pandemiaan haetaan uudella ohjelmalla.

Europpan unioni aikoo käynnistää kansainvälisen lääketieteellisen ohjelman, jonka tarkoituksena on löytää rokote ja hoitomuoto koronapandemiaan, kertoo The Independent. Jäsenmaiden lisäksi mukana on myös Norja.

Hanke on tarkoitus julkistaa maanantaina ja siihen luvataan kerätä alkuvaiheessa 7,21 miljardia euroa (8 mijardia dollaria). Tämän on tarkoitus kattaa laskelmoitu tutkimusrahoitusvaje. Rokotteet ja hoidot tullaan saattamaan saataville koko maailmaan, mukaan lukien myös kehittyvät maat.

Ohjelma on osaltaan seurausta Yhdysvaltain vetäytymisestä Maailman Terveysjärjestö WHO:n rahoituksesta.