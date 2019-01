EU voi pian saada uuden jäsenvaltion

Makedonian parlamentti on hyväksynyt lain maan nimen muuttamisesta Pohjois-Makedoniaksi. Nimenmuutoksen taustalla on Kreikan ja Makedonian pitkään jatkunut nimikiista, uutisoi Politico.

Nimenmuutoksen Pohjois-Makedoniaksi on toivottu ratkaisevan vuosikymmeniä jatkuneen kiistan Kreikan kanssa, joka on tähän mennessä estänyt veto-oikeudellaan Makedonian jäsenyysneuvottelut. Kreikan mukaan Makedonia-nimi kuuluu Pohjois-Kreikassa sijaitsevalle maakunnalle.

Makedonian pääministeri Zoran Zaev on aiemmin sanonut nimenmuutoksen avaavan Makedonialle tien Natoon ja EU:hun. Sitä on käytetty perusteena Kreikan ja Makedonian välisen sopimuksen tekemiseksi.

– Päätös muuttaa maan nimeä oli vaativa, mutta parempaa kauppaa ei voitu saavuttaa, ja ilman sopimusta EU- tai Nato-jäsenyys ei tulisi olemaan mahdollinen, Zaev kommentoi parlamentin äänestyksen jälkeen.

Myös EU ja Nato ovat kiittäneet sopimusta. Muun muassa EU-komissaari Johannes Hahn ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ovat onnitelleet Makedoniaa päätöksestä.

– Onnittelen Zoran Zaevia parlamentin virallisesta päätöksestä hyväksyä nimenmuutos. Nato tukee sopimusta, jolla on merkittävä vaikutus vakaalle ja vaikutusvaltaiselle alueelle, Stoltenberg kirjoittaa.

I congratulate PM @Zoran_Zaev on the parliament’s final vote on the #PrespaAgreement . #NATO strongly supports the full implementation of the agreement, which is an important contribution to a stable and prosperous region.

A day that made history! Listen to my personal message to citizens following the final vote on the constitutional changes in the hopefully soon to be #North–#Macedonia: https://t.co/ByunMJRNOW

— Johannes Hahn (@JHahnEU) January 11, 2019