EU vie enemmän rokotteita kuin se käyttää itse

EU on vienyt unionin alueelta yhteensä 77 miljoonaa rokotetta 33 maahan joulukuun ensimmäisen päivän jälkeen, sanoo EU-komission puheenjohtaja Ursula Von Der Leyen. Näiden lisäksi EU osallistuu COVAX-ohjelmaan, jonka kautta viedään rokotteita köyhiin maihin, hän toteaa.

EU:ssa on toimitettu EU-jäsenmaille vain 62 miljoonaa rokotetta.

– Samalla kun pidämme rajat avoinna, meidän täytyy varmistaa, että saamme meille kuuluvan osan rokotteista, hän toteaa Twitterissä.

Vielä eilen komissio laski, että EU:sta on viety vain 43 miljoonaa rokotetta. Ero selittyy sillä, että 77 miljoonaan vietyyn rokotteeseen on laskettu mukaan myös COVAX-ohjelman kautta viedyt rokotteet.

Britanniaan on viety EU:sta yhteensä 21 miljoonaa rokotetta. Britanniassa on rokotettu yhteensä noin 30 miljoonaa kansalaista.

EU katsoo, että Britannia ei ole itse vienyt maan ulkopuolelle yhtään rokotetta. Britannia on kiistänyt väitteen, mutta ei ole esittänyt vientitilastoja kiistämisensä tueksi.

Von Der Leyen esitteli tuoreita lukuja hetki sitten EU-maiden päämiehille. Nämä ovat kokoontuneet videokokoukseen, jossa on määrä päättää, asetetaanko EU:sta Britanniaan vietäville rokotteille vientikielto.

Kokoukseen osallistuu hetken ajan myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden. Yhdysvallat on määrännyt, että maasta ei saa viedä rokotteita muihin maihin. Esimerkiksi Kanada ja Meksiko saavat rokotteensa EU:sta.

The EU has exported 77 million doses of vaccines to 33 countries since 1 December 2020.

In addition, as a lead donor to COVAX, it has contributed to exports to low & middle income countries.

While remaining open, the EU needs to ensure Europeans get a fair share of vaccines. pic.twitter.com/9TbTxAuFxk

