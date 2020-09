EU uhkaa Britanniaa oikeustoimilla

EU-komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic vaatii Britannian hallitusta muuttamaan sisämarkkinoita koskevaa lakiesitystään.

EU katsoo Pohjois-Irlannin järjestelyä koskevan kohdan rikkovan vakavasti Britannian EU-erosopimusta ja kansainvälistä oikeutta.

Pääministeri Boris Johnson on painottanut maan parlamentin toimivan suvereenisti ja voivan rikkoa ehtoja halutessaan. BBC:n mukaan lakiesitys antaisi ministereille valtuudet muokata tai jättää noudattamatta sääntöjä, jotka liittyvät tavaroiden liikkuvuuteen ensi vuoden alusta lähtien.

EU:n komissio toteaa tiedotteessa, ettei Britannia voi muuttaa yksipuolisesti sopimuksen ehtoja. Britannia on perustellut muutosta myös Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen turvaamisella.

Maros Sefcovicin mukaan unioni on valmis oikeustoimiin, jos lakiesitystä ei muuteta tai vedetä pois.

🇪🇺🇬🇧 By putting forward this Bill, the UK has seriously damaged trust between the EU and the UK. It is now up to the UK government to re-establish that trust.

My statement following today's extraordinary Joint Committee on the #WithdrawalAgreement👇https://t.co/fiRyTxVNQD

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 10, 2020