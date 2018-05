EU tuomitsee Palestiinan johtajan holokaustipuheen

Euroopan ulkosuhdehallinto tuomitsee Palestiinan presidentti Mahmoud Abbasin huhtikuun 30. päivänä pitämän puheenvuoron.

Abbas totesi sekavaksi luonnehditussa puheessaan, että holokaustin taustalla ei ollut niinkään kansallissosialistisen Saksan juutalaisviha, vaan ”juutalaisten sosiaalinen käyttäytyminen”.

Palestiinan presidentin mukaan kyseinen luonnehdinta viittasi erityisesti juutalaisten asemaan suhteessa ”pankkeihin ja koronkiskontaan”.

– Mahmoud Abbasin puheenvuoro sisälsi holokaustin syihin ja Israelin olemassaoloon liittyviä kohtia, joita ei voi hyväksyä. Tämänkaltainen retoriikkaa hyödyttää vain niitä, jotka eivät halua kahden valtion ratkaisua, johon myös presidentti Abbas on useasti ilmoittanut sitoutuneensa, EU:n kannanotossa todetaan.

– Holokausti ja toinen maailmansota ovat määrittäneet merkittävällä tavalla Euroopan modernia historiaa. Antisemitismi ei uhkaa ainoastaan juutalaisia, vaan muodostaa myös perustavanlaatuisen uhkan avoimille ja liberaaleille yhteiskunnille.

EU korostaa olevansa sitoutunut taistelemaan antisemitismiä sekä holokaustin trivialisointia vastaan.

Myös YK:n Lähi-idän lähettiläs Nikolay Mladenov tuomitsi Abbasin puheenvuoron tiedotteessaan.

#UN Envoy @nmladenov: Pres Abbas statements at PNC r unacceptable, deeply disturbing & don't serve interests of #Palestine people or MidEast peace. Denying historic & religious connection of Jewish people 2 the land & their holy sites in #Jerusalem stands in contrast to reality. pic.twitter.com/BcFpVgNxQS

— UNSCO (@UNSCO_MEPP) May 2, 2018