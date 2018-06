EU-tuomari HS:lle: Unionille yhtenäinen linja turvapaikanhakijoiden palautuksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-tuomioistuimen suomalaistuomari Allan Rosasin mukaan kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti EU-oikeuden mukaan.

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Allan Rosasin mielestä unionilla pitäisi olla yhtenäinen linja turvapaikanhakijoiden palautuksiin.

– Mielestäni olisi perusteltua, että EU:ssa olisi toimielin, joka säännöllisesti arvioisi, mihin valtioihin tai alueille palauttaminen on hyväksyttävää. Meillä on jo perustamissopimuksessa lyöty lukkoon, että turvapaikka- ja pakolaispolitiikan pitäisi olla yhtenäistä, Rosas kertoo Helsingin Sanomille.

Tällä hetkellä jäsenvaltioiden viranomaiset ja tuomioistuimet päättävät itsenäisesti turvapaikanhakijan palautuksesta. EU-oikeuden mukaan ulkomaalaista ei saa lähtökohtaisesti palauttaa maahan, jossa ihmistä uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat jäsenvaltioiden ja jopa samassa valtiossa eri tuomioistuinten välillä.

– Meille EU-tuomioistuimeen on tullut ennakkoratkaisupyyntöjä, joita on perusteltu nimenomaan sillä, että käytännöt saman maan eri tuomioistuimissa vaihtelevat. Se on tietenkin oikeusvarmuuden kannalta ongelmallista, Rosas sanoo.