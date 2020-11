EU tilasi 300 miljoonaa rokoteannosta

Euroopan unioni on sopinut BioNTech- ja Pfizer-yhtiöiden kanssa jopa 300 miljoonan rokotenannoksen hankkimisesta.

Kolmannen vaiheen kliinisten testien perusteella rokote suojaa yli 90-prosenttisesti Covid-19-infektioilta. Yli 43 000 koehenkilöllä ei ole havaittu vakavia sivuvaikutuksia.

EU:n terveyskomissaari Stella Kyriakides kertoi pitävänsä ostosopimusta äärimmäisen tärkeänä, mutta ei antanut lisätietoja rokotteiden jakelusta. Tuotteelle haetaan käyttölupaa marraskuun puolella, joten ensimmäiset rokotukset voivat alkaa ehkä jo ennen vuodenvaihdetta.

– Sopimus tarkoittaa, että olemme askeleen lähempänä tavoitettamme. Pyrimme hankkimaan laajan ja tehokkaan rokotevalikoiman, Kyriakides sanoi BBC:n mukaan.

Hän huomautti, että BioNTechin ja Pfizerin tuotteen on vielä saatava hyväksyntä Euroopan lääkevirastolta. Laajempien rokotusten on arvioitu alkavan vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Pandemian vuoksi asetetut rajoitustoimet tulevat joka tapauksessa jatkumaan myös ensi vuoden puolella.

– [Koronarokote] ei ole hopealuoti, joka saa viruksen katoamaan yhdessä yössä, Stella Kyriakides varoitti.

✅@BioNTech_Group/@pfizer #COVID19 vaccine contract authorised by @EU_Commission, following encouraging first signs from clinical trials.

Another important step finding a sustainable solution to the crisis for 🇪🇺and 🌍 citizens. Safety is the top priority. https://t.co/FnpwjqXfx3

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) November 11, 2020