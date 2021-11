EU tarjoaa raja-apua, mutta Puola ei halua sitä

EU-parlamentin puhemies David Sassoli vaatii, että Puola hyväksyy EU:n tarjoaman avun, jotta pakolaiskriisiä voidaan helpottaa.

– Kehotamme Puolaan hyväksymään EU:n avuntarjouksen, jotta haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä voidaan auttaa järjestäytyneellä tavalla ja jotta tilanteen paheneminen voidaan estää, Sassoli kirjoittaa Twitterissä.

Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla on tuhansia siirtolaisia. EU:n näkemyksen mukaan Valko-Venäjä on kuljettanut siirtolaiset alueelle ja pyrkii aiheuttamaan kaaosta ajamalla nämä Puolan puolelle. Sassoli tuomitsee toimet.

– Tilanne Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla on hälyttävä. Valko-Venäjän täytyy lopettaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyväksikäyttö omissa valtapeleissään.

Puola on kuljettanut sotilaita Valko-Venäjän-vastaiselle rajalleen estääkseen siirtolaisten maahantulon ja palauttaakseen järjestyksen alueelle. Puola on myös julistanut liikkumiskiellon maan koilliselle raja-alueelle.

EU on aiemminkin syksyllä esittänyt, että EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex tarjoaisi apua Puolalle. Frontex sijaitsee Puolan pääkaupungissa Varsovassa.

– Mielestäni olisi hyvä ajatus kutsua Frontex Puolan ja Valko-Venäjän väliselle rajalle. Se osoittaisi näkyvästi, että kyseessä on EU-rajan suojelu. Lisäksi Frontexilla on osaamista tällaiseen toimintaan, sanoi EU:n sisäasiain komissaari Ylva Johansson syyskuussa Politicolle.

Puola vastasi komissaarille, että maa on tehnyt yhteistyötä Frontexin kanssa kriisin alusta lähtien.

Alarmed by the situation at the Polish-Belarusian border. The Belarusian regime must stop exploiting migrants and asylum seekers for political power games.

We call on Poland to accept the EU's offer to help vulnerable people in an orderly manner and prevent a further escalation.

— David Sassoli (@EP_President) November 8, 2021