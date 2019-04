Aku Aarva: EU, talous ja ulkopolitiikka esille

Kirjoittaja on Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja, hallintotieteilijä ja Aeonian Solutionsin perustajaosakas.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kirjoittajan mielestä vaalikeskustelu junnaa.

Eduskuntavaaleihin on aikaa kolmetoista päivää, mutta keskustelu Suomen menestyksen ja tulevaisuuden kannalta keskeisistä teemoista – Euroopan unionista, taloudesta ja ulko- ja turvallisuuspolitiikasta – antaa edelleen odottaa itseään. On uskomatonta, että yksikään valtakunnallinen media ei ole käsitellyt näitä kolmea teemaa kattavasti tenteissään. Lisäksi on surullista, että kokoomusta lukuun ottamatta yksikään puolue ei ole näitä teemoja nostanut esille tai pitänyt käsittelemisen arvoisina.

Vaalikeskustelu junnaa tällä hetkellä jo kaatuneen sote- ja maakuntauudistuksen ja muiden sisäpoliittisten teemojen ympärillä. Ne ovat kieltämättä tärkeitä teemoja, mutta eivät ainoita käsittelemisen arvoisia asioita vaalien alla. Suomi näyttää käpertyvän henkisesti sisäänpäin ja sitä korostaa somessa tapahtuva voimakas kuplautuminen.

Yleisessä keskustelussa faktat ovat menettäneet tilaa mutulle ja tunteisiin vetoavalle retoriikalle. Tästä hyötyvät lähinnä perussuomalaiset, joiden yhden agendan linja on galluppien ja toriparlamenttien mukaan nousussa. Vaalilupauksina puolueet tarjoavat – jälleen kerran kokoomusta lukuun ottamatta – yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, ilmeisesti piittaamatta hintalapusta. On aiheellista kysyä, periikö pikavippipolitiikka taas maan vai olemmeko oppineet jotain menneisyyden virheistä?

On myös harhaa kuvitella, että voimme lykätä keskustelun mainitsemistani kaikkia suomalaisia koskettavista isoista kysymyksistä eduskuntavaaleja seuraaviin europarlamenttivaaleihin. Suomen linjasta EU- ja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa päättää (mm. presidentin ohella) 14.4. valittava uusi eduskunta ja tuleva hallitus ja tämän faktan sivuuttaminen on paitsi häpeällistä myös lyhytnäköistä ja jopa vaarallista. Meillä on enää kaksi viikkoa aikaa keskustella paikastamme maailmassa.

Keskustelun määrän lisäksi myös sen laadulla on valtava merkitys. Feikkiuutiset, klikkiotsikot, trollit ja jo tavaksi muodostunut huono keskustelukulttuuri niin somessa kuin kasvotusten heikentävät demokratiaa. Poliittinen häirintä ja jopa väkivalta näyttää yleistyneen näissä vaaleissa ja odotettavissa on, että tämäkin ikävä trendi jatkaa kehittymistä heikompaan suuntaan. Töitä on siis tehtävä, jotta poliittinen keskustelukulttuuri saadaan kaikilta osin riittävälle tasolle.

Tässä työssä eri medioiden faktantarkastus ja -tarkkailu sekä kansalaisjärjestöjen kampanjat, kuten Eurooppalaisen Suomen #VaadiFaktat-kampanja tai Faktabaarin faktantarkastustyö kevään vaaleissa, lisäävät luotettavuutta ja luovat painetta niin puolueille, ehdokkaille kuin mediallekin.

Nyt on aika käydä laajempi poliittinen keskustelu myös EU-, talous- ja ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja se on käytävä faktapohjalta – ei tunteisiin vetoamalla ja ylimalkaisesti. Puolueet, ehdokkaat ja media ovat sen suomalaisille velkaa!

Aku Aarva Kirjoittaja on Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja, hallintotieteilijä ja Aeonian Solutionsin perustajaosakas.