EU selvittää kesäajasta luopumista – julkaisi avoimen verkkokyselyn

EU:n komissio on avannut verkkokyselyn, jossa jäsenmaiden kansalaisilta kysytään mielipidettä kesäaikaan siirtymisestä. Suomenkieliseen kyselyyn voi vastata täältä.

Komissio kertoo arvioivansa, tulisiko kesäaikaa koskevaa EU-direktiiviä muuttaa tulevaisuudessa. Selvitys on saanut tukea europarlamentilta ja jäsenvaltioilta.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta käsitteli viime syksynä kansalaisaloitetta kesäajasta luopumisesta. Valiokunta ei voinut hyväksyä aloitetta, sillä kesäaikaan siirtymisestä säädetään EU:n kesäaikadirektiivissä.

Kaikki suomalaiset mepit ovat ilmoittaneet kannattavansa kesäajasta luopumista.

– Tutkimukset ovat osoittaneet, että kesäajalla on negatiivisia vaikutuksia terveyteen, maatalouteen ja tieturvallisuuteen. Kesäaika on jäänne menneisyydestä, kokoomuksen kansanedustaja Lenita Toivakka sanoi aiemmin keväällä.

We have launched a consultation on the daylight saving time clock changes to evaluate whether or not the rules should be changed.

Share your views by filling in the online questionnaire, available in all EU languages → https://t.co/dTd8oRGRcV #EUHaveYourSay pic.twitter.com/TEZYzAf45Q

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 5, 2018