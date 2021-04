EU-parlamentti lykkäämässä Brexit-sopimuksen hyväksymistä

Pohjois-Irlannin asema aiheuttaa monenlaista päänvaivaa Britanniassa.

EU-parlamentti on jälleen kieltäytynyt ilmoittamasta päivää, jolloin se vahvistaa EU:n ja Britannian välisen kauppasopimuksen. Politicon mukaan keskeiset europarlamentaarikot haluavat ensin Britannialta vahvistuksen, että se noudattaa sopimusta.

Britannia erosi EU:sta tammikuussa 2020, jolloin osapuolet sopivat eron ehdoista. Tuohon sopimukseen sisältyi ehto, jonka mukaan Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen raja säilyy avoimena.

Joulukuussa 2020 Britannia ja EU sopivat, millä ehdoin ne käyvät kauppaa jatkossa. Tämä sopimus on parhaillaan EU-parlamentin käsittelyssä ja edellyttää parlamentin vahvistusta. Sopimusta kuitenkin noudatetaan jo, mutta jos parlamentti hylkää sopimuksen, sen voimassaolo raukeaa.

Aiemmin EU-parlamentti on ilmoittanut, että se vahvistaa sopimuksen huhtikuun lopussa.

Tarkkaa päivää se ei ole ilmoittanut, joskin puhemies David Sassoli on todennut, että vahvistaminen tapahtuu viimeistään 26. huhtikuuta. Nyt EU-parlamenttia huolettaa se, että Britannia on yksipuolisesti lakannut noudattamasta erosopimuksen Pohjois-Irlanti-pykälää ja se on alkanut epäröidä vahvistamista.

EU-komissio on todennut, että Britannia rikkoo kansainvälistä lakia ja on uhannut maata oikeustoimilla.

Pohjois-Irlannissa on viime viikkoina mellakoitu, koska Brexit-sopimus edellyttää rajatarkastuksia Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välillä.