EU-parlamentti hylkäsi kaksi ehdokasta komissioon

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) on tyrmännyt äänestyksissä kaksi komissaariehdokasta mahdollisten eturistiriitojen vuoksi.

Valiokunnan mukaan liikennekomissaariksi esitetyn Romanian Rovana Plumbin ja laajentumiskomissaariksi esitetyn Unkarin Laszlo Trocsanyin sidonnaisuusilmoitukset ovat ristiriidassa komission eettisten ohjeiden kanssa.

Europarlamentaarikot äänestivät jo viime torstaina kyseisten ehdokkaiden kuulemisprosessin jäädyttämisestä. EU Observer -sivuston mukaan puhemies David Sassoli pyysi asiasta selvyyttä ja uutta äänestystä, sillä valiokunta ei antanut suosituksia asian etenemisestä.

Valiokunta päätti äänin 12–9, että Laszlo Trocsanyin perustaman lakiasiaintoimiston ja hallituksen välisiin suuriin sopimuksiin voi liittyä epäselvyyksiä. Yritys perustettiin Trocsanyin toimiessa Unkarin oikeusministerinä.

Rovana Plumbin ehdokkuus kaadettiin äänin 13–7 kahden ”ongelmallisen” lainan vuoksi, joihin todettiin liittyvän korruptioepäilyjä.

Oikeudellisten asioiden valiokunta ei ole aiemmin estänyt komissaariehdokkaiden etenemistä. Eturistiriitoja koskevat uudet säännöt otettiin käyttöön vuonna 2017.

Tiedottaja Jaume Duch Guillot’n mukaan komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittaa hylättyjen ehdokkaiden kohtalosta myöhemmin. EU-parlamentti aloitti maanantaina muiden 24 komissaarin kuulemisen useita tunteja kestävissä tilaisuuksissa.

