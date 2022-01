EU-parlamentin puhemies on kuollut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan parlamentin italialainen puhemies David Sassoli on kuollut.

David Sassoli, 65, kuoli tänään aamuyöllä Italian Avianossa, missä hän oli sairaalahoidossa, kertoo sanomalehti La Repubblica. Hän oli ollut sairaalahoidossa 26. joulukuuta lähtien.

Italian sosialistipuoluetta (Partito Democratico, PD) edustanut Sassoli kärsi vakavasta komplikaatiosta, joka liittyi immuunijärjestelmän toimintahäiriöön. Hän nousi EU-parlamenttiin vuonna 2009.

EU-parlamentin on määrä pitää puhemiesvaali, sillä vaalikauden alussa poliittiset ryhmät sopivat, että puhemiehen tehtävä siirtyisi 2,5 vuoden jälkeen sosiaalidemokraattien ryhmältä parlamentin suurimmalle poliittiselle ryhmälle, keskustaoikeiston EPP:lle.

EPP:n ehdokas puhemieheksi on Roberta Metsola Tedesco Triccas (s. 1979). Hän on maltalainen poliitikko, joka on toiminut europarlamentaarikkona vuodesta 2013 lähtien.

Hänet äänestettiin tuolloin kahden muun naisen kanssa täyttämään tyhjäksi jääneet paikat, joiden entiset haltijat erosivat tultuaan valituiksi Maltan parlamenttiin. He olivat Maltan ensimmäiset naiseuroparlamentaarikot.

Metsola Tedesco Triccas edustaa Maltan kansallispuoluetta. Hän on naimisissa suomalaisen Ukko Metsolan kanssa.